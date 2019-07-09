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一日兩起路殺案！母石虎死前「胃中滿滿的食物」　小石虎再也等不到她

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一日兩起路殺！小石虎等不到媽媽。（圖／臉書粉絲專頁石虎保育大使 阿虎加油授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲石虎疑似想吃死老鼠遭路殺，救援人員從乳頭判定，牠是隻有生產經驗的母石虎。（圖／臉書粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油」授權提供。）

記者吳鎮良／採訪報導

又傳出保育類石虎遭路殺的消息！臉書粉專「石虎保育大使 阿虎加油」粉絲專頁在昨天（8日）下午4點左右PO文透露，接獲民眾通報在南投中寮地區，疑似有隻石虎陳屍側躺路邊，經過工作人員前往現場查看後，確定死亡的是保育類石虎，死因是頭部遭外力強烈撞擊，這也是當天的第二起石虎路殺案。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

8日一早，保育石虎團隊接獲之前訪談的養雞戶通報，對方透露有一隻石虎和一隻老鼠死在路旁，但人在山區無法傳照片，因此阿虎團隊趕緊前往確認。救援人員抵達現場時，發現這具屍體已經被移置路旁，並且確認是一隻母石虎，看起來外觀完整，發生的地點在中寮的永樂路。

請繼續往下閱讀...

救援人員表示，「經判斷後為母石虎，重約3.1公斤，而後送至野生動物急救站進行檢查，從X光上可知，確認頭部有撞擊痕跡，且胃中滿滿的食物，看來吃飽的石虎還是被這隻被路殺的鬼鼠吸引，而造成了二次路殺。此外，從乳頭判定，今天這隻也是有生產經驗的母石虎。」

蟾蜍找石虎當靠山，保育員翻白眼。（圖／台北市立動物園提供）

▲石虎是台灣既珍貴又美麗的保育類動物。（圖／台北市立動物園提供）

致力於石虎保護的阿虎團隊，長年認為中寮鄉是石虎分布熱區，雖然中寮鄉幾乎沒有筆直的大馬路、棲地相對完整，但仍難以避免路殺憾事，團隊非常欣慰中寮民眾有即時通報。團隊呼籲，一旦發現被路殺路殺，可以通報各縣市政府、或請就近的動保團體處理。

值得一提的是，同一天在苗栗後龍鎮也有發現一隻約5個月大，體重1.3公斤的母石虎，被發現陳屍在路旁。苗縣府農業處表示，這已經是第10起石虎路殺事件，而後龍雖然之前也曾出現石虎被路殺的事情，但這起還是第一次這麼接近市區；8日下午1時許接獲民眾通報後，到場發現是一隻約4至5個月大的母石虎，現場血跡斑斑，疑遭車輛撞擊，頭部受重創，屍體將交由特有生物保育中心或屏東科技大學進一步處置。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

影／第一次這麼接近市區…才飽餐一頓遭路殺　後龍石虎冤魂再添一樁

▲苗栗縣後龍鎮又傳石虎路殺事件，這是苗栗第10起石虎死亡的案例。（圖／翻攝自Facebook／後龍大小事）

▲遭路殺的石虎約4至5個月，腹中還有剛進食的食物，初步研判是在田裡獵食完，被路過車輛撞擊致死。（圖／翻攝自Facebook／後龍大小事）

關鍵字： 石虎路殺保育苗栗南投

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