米克斯驚喜包！「黑金變黃金」神情也改變　爸笑：詐騙集團

▲汪大18變XD。（圖／網友張俞榮授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯真的是驚喜包！高雄飼主張俞榮日前在臉書回顧文中，發現2年前領養愛犬「鍋巴」的照片，不過他越看越奇怪、越看越驚訝，因為垂耳、黑皮膚的狗狗，現在毛髮已完全變成黃色，簡直「汪」大十八變，也讓上千網友直呼，「騙太大啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲鍋巴的毛色原屬於黑黃相間，長大後直接變身為小黃狗。



爸拔表示，領養之前，不知道米克斯是驚喜包，只聽說會與小時候不大一樣，「那天看完照片，才發現我家的根本是詐騙集團，以前臉黑黑像達爾禿的小孩跑哪去了？」照片中，可以看到鍋巴剛到家裡時表情還很無辜可愛，長大後不僅耳朵立了起來，也變得更成熟穩重，神情中帶著滿滿的自信。

▲本汪是驚喜包啦！

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「騙太大啦！」、「這完全變身了！」、「應該有偷吃美白產品」、「100%是詐騙集團」、「擦哪牌的防曬啊哈哈」、「騙好騙滿」、「抱錯孩子了」、「這真的爸媽都認不出來了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴犬姐姐摟咪和鍋巴感情很好。

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