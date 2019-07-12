2歲萌妹奶音狂喊「寶貝」：不可以生氣我！　喵無奈回應笑翻網友

寵物小組／採訪報導

2歲萌妹可昕一邊喊著「寶貝」，一邊拍著愛貓小花的背，中間還冒出一句「寶貝，妳不可以生氣我好不好？」小花則無奈地喵喵幾聲回應，最後轉身離開。爸爸陳建穎將影片分享到臉書上，許多人都被這對寶的可愛互動給融化。

陳建穎受訪時表示，小花當初和另一隻貓「黑白切」在外流浪，颱風天會跑來家裡屋簷下躲雨，後來一起被收編。不過，小花一開始非常不親人，也不給人摸，連點除蚤藥都很困難，只喜歡待在黑白切身邊。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲小花原本不親人，卻因可昕改變。（圖／陳建穎提供）

請繼續往下閱讀...

過了幾年，黑白切過世，雖然家裡還有另外6隻貓，但小花狀況變得很不好，「那段時間，牠一直躲起來，不太吃飯也不太喝水，就連大便尿尿都不在貓砂盆。」有一天，小花終於病倒了，嚴重的營養不良和脫水讓牠住院1個星期。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

出院前，獸醫建議單獨隔離小花，讓牠和其他貓咪分開生活。於是，陳建穎就讓小花住到房間裡，沒想到成為改變小花的契機。他回憶，原本不親人的小花非常喜歡可昕，「看到她哭的時候會跑到她旁邊，她出去客廳時，小花會在房門口叫她，叫到她走進來，小花也會跟著進來。」從此，這對感情超好的姐妹就時常待在一起，可昕也把小花當成姐姐一般聊天、玩耍。

▲小花總是待在可昕身邊。（圖／陳建穎提供）

▲姐妹倆感情超好。（圖／陳建穎提供）

陳建穎貼出姐妹倆互動影片並笑說，「她真的很認真在跟寶貝溝通。」畫面中，可昕不斷拍著小花的背，嘴哩聒聒唸著「寶貝、寶貝、寶貝呀！我跟妳講，妳不可以生氣我好不好？」中間一度不小心太激動，經過媽媽提醒「妳輕輕的喔！」，她的聲音動作馬上變得更輕柔。不過小花似乎已經非常無奈，喵喵幾聲當作回應，就開始舔手理毛，最後轉身離開，可昕也趕緊追上去。

網友們看了影片，紛紛留言，「好可愛哦，融化了融化了」、「好可愛好天真的小孩」、「寶貝還在森氣中，最後跑掉了」；也有許多人猜貓咪回應的內容，「我最後好像聽到貓咪說了一聲：好！！！」、「寶貝：寶完沒有」、「貓咪好無奈：妳要講什麼，快講！」、「寶貝嘴上說好，然後轉身走開......。」

▲可昕狂喊「寶貝」，要小花別生氣。但爸爸透露，可昕並沒有對小花做什麼事，「純粹把牠當姐姐在聊天而已。」（圖／陳建穎提供）

▼更多精彩影音。