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小貓倒嘉義公園旁「四肢、雙耳都不見」　獸醫初步判斷是人為

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▲小貓倒嘉義公園旁「四肢、雙耳都不見」　獸醫初步判斷是人為。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲民眾發現貓咪雙耳不見，後腳膝蓋以下不見，前腳從胸口連著皮毛都不見，慘不忍睹。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

寵物小組／綜合報導

有民眾11日上午於嘉義公園旁發現一具貓屍，貓咪四肢、雙耳都不見，胸、背部也有大面積傷口，右側頭顱甚至被開了一個大洞。嘉義市動物守護協會偕同動保單位到場，經獸醫師初步檢查後，判斷此案疑似人為，還需熱心民眾提供當天上午8點至9點的行車紀錄器或線索，才能進一步調查緝凶。

嘉義市動物守護協會指出，當天早上9點，嘉義公園旁的嘉義市家庭教育中心門口顯眼處，放置了一具貓咪遺體，「幼小的牠，經醫師到場確定非流浪狗造成，人為殘忍的切掉四肢及雙耳、胸部及背部切割下大面積傷口，也在右側頭顱開一個大洞取出腦組織……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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▲小貓倒嘉義公園旁「四肢、雙耳都不見」　獸醫初步判斷是人為。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲貓咪遺體在嘉義市家庭教育中心門口被發現。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲小貓倒嘉義公園旁「四肢、雙耳都不見」　獸醫初步判斷是人為。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

▲此案目前尚需相關線索，以利進一步調查緝凶。（圖／嘉義市動物守護協會提供）

此事件當天已完成報案，由於貓咪遺體為證物，目前只能冰存，尚無法火化，讓協會志工相當心疼，希望盡快取得相關線索，找出真兇，並讓受害小貓早日入土為安，「懇請11日早上8點至9點會經過當地的用路人，檢視及提供行車記錄器或是線索；並懇請當地愛媽指認或留意，是否為您餵食區的貓隻。」

網友們看到這樣的消息，也都替小貓感到不捨、憤怒，紛紛留言，「看了真的非常心痛……」、「兇手不能輕易放過」、「你可以不喜歡，憑什麼傷害！」、「好生氣！貓貓連眼睛都沒有閉上……」、「貓貓，希望你忘記所有痛苦害怕，當個幸福天使……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

#慟！《求提供行車紀錄器&...

嘉義市動物守護協會 - apacc 發佈於 2019年7月11日 星期四

關鍵字： 嘉義公園流浪狗嘉義市動物守護協會

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