汪妹踩便被罵竟垮臉瞪人　媽怒翻哥舊照對比：現在小孩真的是…

▲巴妹被罵也一臉「不然想怎樣」的表情。（圖／有點毛毛的／Buster是一隻狗）

寵物小組／綜合報導

自己錯了還瞪人？小歐告「巴妹」這天不小心踩到自己的大便，沒想到被媽媽Phoebe Chen訓話時，還垮著臉，一副不願認錯的樣子，讓媽媽瞬間理智線斷，忍不住翻出狗哥哥「巴斯特(Buster)」做錯事時的照片，「大家來看一下誰比較有誠意啊！」

Phoebe Chen在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「現在的小孩真的是……早上巴妹踩到自己的大便，被罵還一副『啊不然來輸贏啊』的表情，好歹Buster小時候踩到自己大便還會一臉愧疚……。」原來，巴妹不僅踩到大便，還又踩進家裡，才會讓媽媽氣得訓話。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲哥哥巴斯特之前踩到大便時，表情比較愧疚。（圖／有點毛毛的／Buster是一隻狗）

照片中，巴妹聽訓時雖然站得直挺挺，但卻歪著頭、嘴角下垂、雙眼往上瞪，一副「我又沒錯」的樣子。事實上，哥哥巴斯特過去也曾發生過踩大便的慘案，且牠採完之後還跳到媽媽身上，更是慘上加慘；只不過，巴斯特犯錯後一臉歉意，對照之下就比巴妹有誠意得多。

網友們看了貼文，紛紛留言笑說，「我們家的也是……踩到大便還一副怎樣，你打我啊」、「巴妹：我又沒有像哥一樣跳到媽媽身上」、「哥哥真的誠懇很多，這孩子到底這麼叛逆是像到誰？」、「覺得巴妹的臉其實非常有悔意啊，而且還問麻麻說：口以原諒偶麻？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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