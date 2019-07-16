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24kg米格魯「被拖進浴室」　網友以為殺狗...真相超爆笑！

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寵物小組／綜合報導

「來人啊！這裡有人虐待動物！」台北市網友Joyce Chang家中有隻得了「聽到洗澡就四肢無力症」的米格魯「比利」，這天牠一聽到關鍵字，就馬上全身癱軟躺在地上耍賴，以為這樣就能逃過一劫，但馬麻也不是省油的燈，竟直接將快要24公斤的毛孩拖進浴室，網友看了全笑翻，「不知道的還以為要殺狗！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

外型帥氣勇猛的比利平時超活潑，沒想到狗生的天敵竟是「洗澡」，只要聽到這兩個字，牠就會馬上自動斷電，直接躺在地上一動也不動。這天比利才剛從寵物公園跳水池回來，玩到全身臭臭，但是不論家人怎麼叫，牠就是不肯就範，於是媽媽只好把毛孩整隻強迫抓進浴室，將近24公斤的比利四肢無力任媽媽拖行，畫面超爆笑！

▲24公斤狗狗被拖進浴室洗澡。（圖／有點毛毛的／網友Joyce Chang提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲「咖麻洗不了澡了啦。」（圖／有點毛毛的／網友Joyce Chang提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Joyce Chang經常在粉專「瘋狂比利憤怒道」分享比利的逗趣生活，她也將影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」，網友看了紛紛笑回，「怎麼好像去屠宰一樣XD」、「阿母，洗澡會死啦～真的啦！」、「笑死，完全放軟耶」、「好像要拖去分屍XD」、「不知道的還以為要殺狗XD」、「太重了，拖不動，阿母一度用腳想踢進去」、「前往地獄之門...」、「這是被下藥了吧？太誇張了」、「瞬間需要看護」、「以為在看恐怖片XD」、「有一種髒，叫做『媽媽覺得髒』XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 米格魯汪汪浴室洗澡

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