打疫苗像被虐待！　搞威柴趴媽肩「怒譙52字」罵爆醫生

記者陳靜／採訪報導

「臭醫生我就說不要打了@#$%^&*()_！」住在台南的網友黃淑芬家中有隻超愛講話的柴犬「Queenie」，平時非常乖巧親人的牠，只要遇到不如意的事情，就會開始瘋狂碎唸，這天馬麻帶牠到醫院打狂犬病疫苗，沒想到牠卻氣得對著醫生薯叔狂噴52個字唸不停，一連串的外星語讓網友全都笑壞了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿柴打針氣到怒譙醫生52字。（圖／IG@_queenie318授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

5歲的Queenie從小最討厭的地方就是醫院，每年去打疫苗的時候，都會趴在爸媽肩膀上狂發抖，直到發現針筒快要戳進去的那刻，還會氣得在醫生耳邊大發雷霆碎碎唸，馬麻因為怕毛孩激動掙脫，都要把牠抱得更緊，卻總是因此被抓傷，但醫生也笑稱那就是「愛的印痕」。

▲柴：救命喔！有人虐狗啦！

▲Queenie就連看到別的狗來搶零食也要碎碎唸。

更讓人笑到噴飯的是，醫院的醫生和護士似乎都知道Queenie超搞威，還邊打針邊開玩笑地和牠說，「聽不懂要講國語啦！」但Queenie只顧著罵醫生，根本什麼話都聽不進去，超失控的場面讓所有人笑翻，而媽媽也忍不住將這段爆笑畫面分享至臉書社團「柴犬司令部」。

▲其實Queenie非常黏人愛撒嬌。

▲只要不惹怒Queenie，牠都會一直燦爛地笑著。

網友看了紛紛笑到肚子痛表示，「好會唸哦XD」、「我沒病我沒病！你們才有病！」、「救狗啊～」、「好好笑，邊笑邊叫太可愛了」、「我聽到一連串的髒話XD」、「眼睛泛淚牠快哭出來了」、「正常發揮XD」、「這個也是戲精」、「講國語就好....哈哈哈」、「我也是一身愛的印記XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Queenie：下次不要打針就不會被我罵啦～

▼更多精采影音