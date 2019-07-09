13歲老狗被丟路邊　直到發現「自己被棄養」...淚崩哭不停

寵物小組／採訪報導

「原來你是真的不要我了。」6日晚間於台北市大安路的摩斯漢堡前，有善心民眾發現了一隻疑似遭棄養的老狗被丟在路邊，金汪汪流浪動物家園獲報後立即前往查看，並將狗狗暫時帶回安置，救援過程中汪汪都沒有任何的情緒起伏，直到進到志工家裡的那一刻，牠突然淚崩了，眼淚不停流下來讓眾人心疼不已。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲13歲老狗被棄養淚崩了。（圖／金汪汪流浪動物家園提供，下同）

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根據網友消息指出，當天下午3點左右，就有人看到這隻狗狗出現在火鍋店門口，後來疑似因為遭到驅趕，才來到摩斯店外休息，牠身邊的一碗水是路過的熱心人士提供的，狗狗雖然老了也病了，但不知道是不是怕主人找不到牠，因此非常乖巧地待在原地不亂跑，動物家園志工到場後，想要將汪汪抱上車，但牠總是緊張地避開，直到好心的路人協助才順利帶回。

▲狗狗疑似被主人棄養在路邊。

▲牠見到人還會開心地笑著，但其實內心很緊張恐懼。

「阿中很可愛，愛撒嬌，摸牠摸一半停了，還會用頭撞你要你繼續摸牠。」志工心疼表示，阿中非常乖巧也親人，不知道飼主是否因為狗狗又老又病而棄養，牠在進門的那一刻也似乎知道，主人可能不會回來了，因此不禁難過地流下兩行淚，「每隻狗狗都有靈性，牠們只是不會說話而已，養了狗就是家人，不要因為我生病老了就把我丟掉好嗎？」

▲阿中非常愛撒嬌、喜歡討摸摸。

▲當牠發現主人好像不要牠的時候，忍不住哭到滿腳都是淚水。

隔天一早，志工們立即帶狗狗到醫院檢查並掃晶片，才發現牠名字叫「阿中」，目前已經13歲了，雖然上面寫著狗狗的基本資料，但聯絡電話卻是空號，因此根本找不到原飼主。醫生檢查後也發現，由於阿中沒結紮的關係，罹患了睪丸腫瘤，不過因為牠年紀大了、心臟也不好，動手術的話風險非常大，但不開刀的話，腫瘤很可能會破掉流膿甚至潰爛，因此醫生建議還是要確認飼主棄養屬實才能執行。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲阿中因為沒有結紮罹患了睪丸腫瘤。

金汪汪流浪動物家園表示，目前已經聯絡台北市動保處，預計將阿中送至簽約醫院，同時進一步取得原飼主的聯絡方式，才能決定下一步該怎麼做，若確認飼主棄養屬實，將會優先處理狗狗的病狀，而志工也藉此向所有毛家長呼籲「結紮的重要性」，若不事先做好節育手術，母狗很可能在年老時出現子宮蓄膿與乳腺瘤、公狗罹患如阿中身上的睪丸腫瘤，現今許多縣市政府皆有節育補助，希望飼主多加利用，給毛小孩一個健康保障。

▲目前志工正積極地協尋飼主，以便進行阿中的治療手術。