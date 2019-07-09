6柴犬拔河大賽！　哨音一響...全體一起發呆「沒狗要動」

寵物小組／採訪報導

柴星人就是如此不受控！網友楊佳儒日前帶著家中的黑柴「卡松」一同來到寵物展，「柴犬聯盟」在當天舉辦一系列柴友趣味活動，其中一項多柴拔河比賽看似緊張刺激，實際上畫面卻讓人笑翻，沒想到當關主哨音一吹，6隻比賽中的柴犬突然同時定格不動，大家全部都在狀況外，促成了史上最淡定的一場爆笑拔河賽。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲拔河比賽哨音一響，完全沒狗要動。（圖／網友楊佳儒授權提供，下同）

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飼主楊佳儒的愛犬卡松雖然沒有參加這項比賽，但自己卻在一旁看到笑翻，「史上戰況最緊張刺激的柴柴拔河比賽，實力平分秋色、伯仲之間，比了兩分多鐘還難分軒輊！！厲害厲害。」原本眾人都期待著活潑的柴犬們會互相廝殺，盡力拼得冠軍寶座，怎料牠們卻在關鍵時刻特別淡定，無論飼主們怎麼呼喊，阿柴們仍坐在原地不動，甚至還一臉輕鬆地趴下，全場不禁無奈笑歪！

▲卡松：耶～要去見朋友了！

▲各位柴先生、柴小姐，現在不是比誰坐得久耶XD

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「家長們都好激動」、「柴柴表示：把本柴當狗耍嗎？無言」、「笑死～心想：奴才們是怎樣？」、「哈哈哈哈～～看來這個比賽不適合柴柴」、「敵不動我不動XD」、「真的是...皇帝不急，急死太太監」、「史上最淡定的拔河」、「只能說2隊都太會選選手了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲柴爸媽都帶著自家寶貝一起來玩遊戲。

▲7個月大的卡松也有參加其他關卡。

▲柴犬聯盟舉辦的柴聚吸引439隻柴犬共襄盛舉。

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