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綠島18kg明星魚被外地客釣走！潛水客怒撻伐　岸巡：牛港鰺非保育類

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▲▼牛港鰺。（示意圖／翻攝自YEN CHEN Shih youtube）

▲牛港鰺。（示意圖／翻攝自YEN CHEN Shih youtube）

寵物小組／綜合報導

綠島南寮漁港的「牛港鰺」是許多遊客慕名而來指定觀看的明星魚，體型巨大卻親人的牠們也是潛水客的好朋友，但5日卻傳出有外地遊客特地到該處將其中1隻牛港鰺釣走，甚至還PO至臉書炫耀，當地民眾看完都怒了，不過，岸巡大隊則表示，由於牛港鰺非保育類，行為地點也非保育區，因此沒有違法。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

來自台中的賴姓行為人將漁獲照片PO至臉書，他表示當天傍晚和當地民眾成功捕撈起1隻重達18公斤(30台斤)的牛港鰺，他們一起買的路亞(假餌)甚至釣到歪掉，這是他人生第一尾捕獲的牛港鰺，因此興奮地向友人分享，沒想到此文一出，卻引來各方網友群起撻伐。

請繼續往下閱讀...

許多民眾認為，此次的案件有如2年前所發生的「墾丁事件」，2017年3月，墾丁後壁湖漁港明星魚牛港鰺「阿牛」遭垂釣客違法釣上岸死亡，甚至以每公斤70元賣出，一共獲利2380元，受到各界撻伐，事後他也公開鞠躬致歉，雖然牛港鰺非保育類動物，但當事人因違反《漁港法》而進行懲處。

▲▼牛港鰺。（示意圖／翻攝自YEN CHEN Shih youtube）

▲2年前墾丁曾有釣客將牛港鰺釣走賣出。（示意圖／翻攝自YEN CHEN Shih youtube）

對此，第八一岸巡大隊南寮安檢所所長也指出，日前民眾向本所通報該案，經了解後，找上來自台中的賴姓行為人詢問，對方宣稱自己當時是在非漁業資源保育區垂釣，於是岸巡大隊調閱港內保育區監視器查看，發現區域內畫面確實皆無出現賴姓民眾的身影，反而是在港堤外的免稅商店附近看見，由於該行為也沒有妨礙港區作業及安全，因此判定賴男確實無違法，而當事人也沒有透露該隻牛港鰺事後的去向。

俗稱是「大牛」、「瓜仔」的牛港鯵，在綠島南寮漁港一帶可以說是明星魚，許多常來的潛水客會特地下水和牠們打招呼甚至餵食，牛港鰺非常親人，和人類就像是朋友一樣，由於每次出現的數量不多，因此當地民眾都非常珍惜，牠們屬於熱帶魚類，分布在台灣海峽等半鹹水海域，成魚體長最高可達170公分，重量可達40公斤，非常具有觀光價值。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 牛港鰺綠島南寮漁港釣魚明星魚潛水

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