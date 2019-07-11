小博美看著媽做美甲　2秒後「伸手放桌上」：我也要美美

▲汪：人家也想變漂漂～（圖／翻攝自IG@kkhancho，下同）
寵物小組／綜合報導
「人家也想要妝乎水水去約會啦！」南韓有隻超可愛的博美犬「Kkhancho（칸쵸）」非常黏人，這天馬麻在桌邊替自己做美甲，牠一臉天真地站在一旁好奇地看著，直到牠發現媽媽手指變得越來越漂亮之後，默默地伸出了自己的小手手放在桌上，彷彿說著，「我也要變美美，幫我做！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
飼主經常在IG@kkhancho上分享自家毛孩的超萌影片，1歲多的Kkhancho是個非常愛撒嬌、喜歡笑，也很愛黏著主人的小跟屁蟲，只要馬麻忙著做自己的事，牠就會默默在一旁看著，偶爾還會主動參一咖，就好像以為自己也是人類一樣，看到媽咪變漂亮了，也要求對方改造牠的小手手，超呆萌的模樣讓網友全融化。
這則影片上傳至IG後，2天就吸引了4萬多次觀看數，網友也紛紛在底下留言表示，「天哪，牠太可愛了」、「媽媽我也想做～」、「小孩裝大人XD」、「您的客人已上線」、「近期看過最可愛的狗！」、「好天真哈哈哈」、「人家也要美美的」、「要粉紅色的喔」、「來～姐姐幫你做」、「狂重播哈哈哈好可愛喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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