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南韓最大「狗肉市場」歇業！釜山政府霸氣協商　推動友善動物

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▲南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／臉書粉專「毛孩筆記x不要叫我胎哥告」翻譯提供）

寵物小組／綜合報導

南韓釜山的「龜浦家畜市場」曾是韓國最大狗肉市場之一，但隨著現今動保意識逐漸抬頭，越來越多人開始抵制食用狗肉，而釜山政府為了推動動物友善城市霸氣改革，與市場內19家狗肉攤販達成協商，在今年7月1日正式關閉市場，同時也將每個月提供商家津貼，如此歷史性的一刻讓人們看了大讚政府的作為！

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

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▲釜山龜浦家畜市場於7月1日正式歇業。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲狗狗們也不需再無辜犧牲生命了。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

釜山的龜浦家畜市場與城南的牡丹市場、大邱的七星市場被稱為韓國三大狗肉市場。在過去近70年當中，業者在龜浦家畜市場進行著無數犬隻的屠宰與交易，全盛時期甚至有超過60間狗肉攤販，每天都有將近100隻狗狗無辜被宰；近年來國民飲食習慣改變，貓狗也被認為是伴侶動物而非食用家畜，但仍有少數販賣名為「補身湯」的狗肉店家、以及養殖肉狗的農場持續營利，還曾傳出商家虐狗的行為引人撻伐。

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自《SBS TV동물농장x애니멀봐》）

▲曾經的牠們是為了被殺死而活著。（圖／翻攝自《SBS TV동물농장x애니멀봐》）

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自《SBS TV동물농장x애니멀봐》）

▲被抓來的狗狗只能在籠子裡「等死」。（圖／翻攝自《SBS TV동물농장x애니멀봐》）

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自《SBS TV동물농장x애니멀봐》）

▲狗狗殷切地盼望打開門的人是要給牠們幸福的人。（圖／翻攝自《SBS TV동물농장x애니멀봐》）

其實南韓政府深知「狗肉文化」在國際間是非常敏感的話題，要說服這些靠著販售狗肉的業者轉職也是一大問題，不過，釜山政府卻當起先鋒，順利地與市場內19家攤販達成協商，並且要他們全面關閉家畜屠宰買賣，不得在其他地區重新開設，而政府也承諾商家，直到2020年12月止，將會每個月提供約2700元美金津貼，同時協助轉行找工作；另外，原來的市場範圍也將改建成公園，並興建更多動物友善空間，希望能藉此讓狗肉文化從韓國全面消失。

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自《SBS TV동물농장x애니멀봐》）

▲市民對狗肉市場的關閉表示非常感激。（圖／翻攝自《SBS TV동물농장x애니멀봐》）

韓國動保團體「動物自由聯盟（동물자유연대）」在市場吹熄燈號後，準備了數十個運輸籠前往現場，一行人齊心協力將倖存的50隻狗狗救回，抵達救援現場後，看見大型籠子裡滿是淚眼汪汪的米克斯犬，曾經的牠們是為了被殺死而活著，被抱出來的狗狗們顯得特別無助，深怕下一秒張開眼睛，就再也看不到這個世界，但這一次，牠們不再無辜失去生命，而是開啟全新的狗生，團隊也將協助犬隻進行醫療檢查後開放認養，希望狗狗們能夠從此過得幸福快樂。

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲動物自由聯盟準備了數十個運輸籠。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲團隊紛紛將倖存的狗狗救出。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲也許牠們看起來還是有些害怕，但現在都沒事了。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

臉書粉專「毛孩筆記x不要叫我胎哥告」也將韓國動物節目《SBS TV동물농장x애니멀봐》片段翻譯後PO上臉書並表示，「歷經了半世紀的文化不是一朝一夕可以拔除，所有的改革都需要陣痛期...感謝為了動物福祉所努力的人，這項艱鉅的任務真的需要善良、尊重生命、願意實踐的政府來與市民一起完成，respect！」

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲動保團體事後將會幫犬隻安排認養。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲▼南韓最大「狗肉市場」歇業。（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

▲以後就是幸福的毛小孩了！（圖／翻攝自동물자유연대twitter）

關鍵字： 南韓釜山狗肉市場政府友善動物

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