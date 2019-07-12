才出生3天就打架！　豹貓小兄弟「為喝奶互巴頭」狂架拐子

寵物小組／採訪報導

要打長大後再打！東森寵物雲三重中正北店店長Vicky家中的豹貓「娜娜」，日前生下1對調皮可愛的喵喵兄弟，沒想到這對小豹貓才認識3天而已，就在喝奶的時候，躺在媽媽懷裡和對方打架，只見牠們朝著彼此身體一陣暴打，甚至還互相巴頭架拐子，母貓目擊後一臉無奈，卻也制止不了這2個小屁孩。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲剛出生的豹貓小兄弟為了喝奶打架。（圖／東森寵物雲商店提供，下同）

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其實喵喵一家人主要是由Vicky的弟弟照顧，他笑說，娜娜生產的那天，牠著急地在家裡到處尋找好位置，明明感覺已經快生了，毛孩卻還是不安地移來移去，就連家人特地準備的小窩牠也不要，沒想到最後小貓出生的地方，是在飼主的床上，「我覺得最感動的是，牠居然跳到我棉被上，跟我待在一起才生，還讓我摸小貓，整個很信任我。」

▲豹貓小兄弟出生3天而已。

▲一家四口都非常黏飼主，最喜歡躺在他的床上。

▲娜娜和Jungle的感情非常好，也順利生下2寶。

母貓娜娜與公貓Jungle都是飼主大約1年前領養來的，當初家人已經準備帶貓咪去結紮，沒想到娜娜卻在意外之下懷孕了，就此下了2個活潑的寶寶，近期貓媽媽餵奶的時候更發現，這對兄弟實在非常調皮，明明才認識3天，連對方臉蛋都還沒看過，就為了喝奶打起來，讓家人哭笑不得。不過，Vicky也表示，小貓斷奶了之後，1隻將由飼主自己收編，另1隻由友人帶回，而貓爸爸目前也已結紮完畢，希望一家人都能快快樂樂長大！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲現在已經是成熟的爸爸媽媽啦～

▲喵爸目前已經結紮。

【東森寵物雲寵物商店三重中正北店】



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