奴才進門迎賓貓全跑光！　剩牠留原地...媽哭：只有你真心

寵物小組／採訪報導
原來迎接都是假的，等放飯才是真的！網友鄭琇尹每天回家時，家裡的4位喵星人總是會聚在門口等待迎接，但是每當她一進門，3隻貓咪就會一哄而散，頭也不回地往樓上跑去，唯獨其中這隻貼心的橘貓「奶姬」會堅持到最後，守在原地討摸摸，超萌的撒嬌模樣讓媽媽碎一地的玻璃心恢復了一些。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
▲「奴才看到了，收工吧！」（圖／臉書粉專「喵喵小奶姬」授權提供，下同）
家中養了4隻貓咪的鄭琇尹每天回家都有專貓迎接，不過牠們總是看了媽咪一眼後，就咚咚咚地跑掉，只剩下奶姬留在原地一頭霧水，但是即便如此，牠也沒有跟風走掉，反而是緩緩靠近馬麻瘋狂撒嬌，讓奴才心情平復了一些，而她也在臉書粉專「喵喵小奶姬」PO出影片並無奈表示，「喵喵們在門口迎接我回來，但只有奶姬是真心的。」
▲奶姬不僅留著等媽媽，還上前撒嬌討摸。
▲飼主家中養了4隻貓咪。
網友看了這則影片後紛紛笑回，「還好有領養他，太可愛了」、「我好喜歡奶姬唷」、「太可愛了！」、「奶姬真的好特別喔～」、「奶雞表示：怎麼都跑光了 發生什麼事？」、「其它喵 : 還不快點跟上，我餓了」，而媽媽事後也笑說，幸好當初不顧老公反對領養了奶姬，一圓養貼心貓的夢。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
▲貼心的奶姬還會幫忙哄小主人睡覺呢！
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