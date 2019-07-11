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才剛偷走起司腸...媽轉頭見喵「捧著1碗米糕」傻眼搶救

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▲貪吃小貓偷吃起司腸又偷整碗米糕。（圖／網友王芷均授權提供）

▲貪吃小貓偷吃起司腸又偷整碗米糕。（圖／網友王芷均授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「真的是我救援過的20幾隻浪貓裡面最貪吃的1隻。」網友王芷均3個月前收編了1隻小小三花貓「Mika」，雖然牠身體狀況不佳，但卻非常貪吃，只要看到桌上擺著食物，就會趁大人不注意時偷偷叼走，這天Mika先偷了超大起司腸被抓包，沒想到媽媽轉身擦地不到2秒的時間，牠就又默默捧起1碗甜米糕，讓家人超傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

由於家人們都知道Mika是個超級吃貨，因此大家都會特別提防牠，沒想到這天因為朋友來訪時，不經意地將食物放在桌上，這時飼主只是轉過身抽張衛生紙，Mika就用光速把起司腸偷走，甚至緊咬著不放，馬麻見狀後著急地想辦法要把食物取出，「牠小小一隻咬合力超強，我不能把手指頭伸進去挖出來，不然咬錯我手指頭可能會斷掉，最後是把牠嘴巴扳開用倒的才成功。」

請繼續往下閱讀...

▲貪吃小貓偷吃起司腸又偷整碗米糕。（圖／網友王芷均授權提供）

▲喵：這是朕的起司腸，誰都不准動！

▲貪吃小貓偷吃起司腸又偷整碗米糕。（圖／網友王芷均授權提供）

▲Mika怎樣都不肯把起司腸吐出來。

正當馬麻忙著擦拭地板上的汙漬時，才不到幾秒鐘的時間，她一回頭，卻又看到Mika竟然再度把桌上的甜米糕捧在懷裡，幸好米糕外層還有包裝袋，才沒讓牠吃下肚，雖然看得到吃不到，但Mika仍緊緊地抱住米糕，貪吃到不行的模樣讓媽媽笑稱牠是救援過的貓咪裡最愛吃的！

▲貪吃小貓偷吃起司腸又偷整碗米糕。（圖／網友王芷均授權提供）

▲小小年紀從哪學來整碗捧著吃啦！

6個多月大的Mika其實有一段悲傷的過去，3個月前王芷均在山上工寮發現了1隻疑似車禍受重傷的小貓，第一天回家幫牠洗澡時，水一沖下去，幾乎有2、300隻跳蚤竄出，更可怕的是，這隻貓咪因為後腳不良於行，還有血便血尿問題，因此大小便幾乎無法自理，必須由人工擠便擠尿。

▲貪吃小貓偷吃起司腸又偷整碗米糕。（圖／網友王芷均授權提供）

▲Mika小時候疑似因為車禍重傷。

一開始獸醫師評估是髖關骨斷裂，需由自體復原，沒想到3個禮拜後，Mika開始便便失禁，走到哪排泄物就掉到哪，因此醫生建議還是得動刀，否則非常危險。殊不知開刀後才是惡夢的開始，醫生發現牠部分恥骨有粉碎性骨折的狀況，腸道周圍幾乎都是碎骨頭，沒有了恥骨的支撐，導致牠2隻後腿骨擠壓在一起，因此造成直腸壓縮，無法自行排便。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貪吃小貓偷吃起司腸又偷整碗米糕。（圖／網友王芷均授權提供）

▲小時候的囧臉也太可愛了吧！！！

醫師將小貓的碎骨清理乾淨後，放了1根彈簧進去支撐，但在手術完成1個半月後，卻依然要蹲好久好久才擠得出1小顆便便。當時僅3個月大的Mika體型非常迷你，肚子上卻已經挨了將近3分之1身長的刀痕，讓飼主心疼不已，因此再三考慮後，還是決定將牠收編，也希望牠能夠平安長大。

現在的Mika每天早晚都要吃藥才有辦法大便，且飲食也得非常注意，不能吃飼料，只能吃主食罐，盡量降低食物殘渣，才能讓便便生成量減少一些。不過，牠仍是個調皮黏人的喵喵，總是不放過任何能吃的機會，雖然讓家人非常頭痛，但牠愛撒嬌的個性也很惹人疼，像個小狗狗一樣，只要聽見自己的名字，就會咚咚咚跑過去，還會吵著要人抱抱，模樣超級呆萌！

▲貪吃小貓偷吃起司腸又偷整碗米糕。（圖／網友王芷均授權提供）

▲才和馬麻認識沒多久就在對方腿上睡到翻肚XD

▲貪吃小貓偷吃起司腸又偷整碗米糕。（圖／網友王芷均授權提供）

▲ 遇到現任飼主後，Mika不僅外表，連貓生都被翻轉了！

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關鍵字： 喵喵起司腸米糕貪吃

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