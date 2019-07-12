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姐姐生理期半夜痛醒　貼心柴直奔拿「萬能止痛藥」她笑翻

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寵物小組／採訪報導

柴柴一出手，便知有沒有！高雄這隻出了名愛錢的柴犬Yuuna其實是個貼心汪，這天姐姐Jenny Wang睡到一半突然因經痛痛醒，她掙扎一番後決定起床找藥吃，沒想到才剛打開房門，Yuuna就搶在她前面衝出去，過沒多久後姐姐一開燈，竟看到毛孩默默叼著「萬能止痛藥」出現，超無厘頭的舉動讓她笑到痛意全失了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貼心柴看到姐姐不舒服，秒拿萬能止痛藥來。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供）

▲貼心柴看到姐姐不舒服，秒拿「萬能止痛藥」來。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

姐姐在臉書社團「柴犬司令部」PO文笑說，「女生總有每個月不舒服的時候...起床想找止痛藥吃，結果Yuuna先我一步！！！拿了萬能的止痛藥！事主還在疊磚塊，不知道她的錢包不見了。」原來貼心的Yuuna一看到姐姐不舒服的模樣後，第一個念頭就是衝去偷拿媽咪的錢包，似乎覺得「有錢好辦事」，殊不知錢包主人卻還在開心地打麻將。

▲貼心柴看到姐姐不舒服，秒拿萬能止痛藥來。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供）

▲Yuuna是個超級愛錢的柴柴。

▲貼心柴看到姐姐不舒服，秒拿萬能止痛藥來。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供）

▲Yuuna的一生只有兩種東西最重要：錢和肉。

Yuuna果然是名符其實的錢嫂汪，但其實真正治癒姐姐生裡痛的不是錢包，而是毛孩天真無邪的可愛模樣，原來Yuuna本身才是真正的「萬能止痛藥」，讓Jenny Wang也不禁笑說，「萌到什麼痛都飛飛去了！」而網友看了這則影片後紛紛笑回，「好可愛！」、「各種拿錢錢包包的可能」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貼心柴看到姐姐不舒服，秒拿萬能止痛藥來。（圖／臉書粉專「Yuuna的花柴小鋪」授權提供）

▲Yuuna的笑容才是真正的止痛藥啦！

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關鍵字： 柴犬姐姐生理期經痛萬能止痛藥半夜

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