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母柴只顧自己吃飯...被女兒狂唸罵爆！　「造反畫面」網笑噴

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寵物小組／採訪報導

「這個家已經不再是媽媽最大了！」網友黃渝蓁家中有一對母女柴，這天赤柴媽媽「捺捺」一到吃飯時間，就馬上衝到碗邊，只顧著自己把食物吃光光，完全忘記白柴女兒「烏捺」還餓著，於是對方氣到把柴媽媽罵了一頓，只見捺捺一臉委屈地窩在角落，雖然是長輩，卻得乖乖挨女兒的罵，讓網友全笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲母柴先吃飯被女兒罵爆。（圖／網友黃渝蓁授權提供）

▲母柴先吃飯被女兒罵翻。（圖／網友黃渝蓁授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

飼主黃渝蓁表示，這對母女為了食物吵架的次數數不清了，由於柴媽媽每當放飯時間一到就會變得六親不認，只顧著自己搶先吃飽，往往害得烏捺只能眼睜睜看著食物不見，自己卻一口也吃不到，因此牠便忍無可忍，氣得把捺捺叫到一旁狂罵，將近30秒的時間，嘴巴都沒有停過，但母柴也只是靜靜地靠著牆壁，什麼話也不敢說。

▲母柴先吃飯被女兒罵爆。（圖／網友黃渝蓁授權提供）

▲「不要吵我們，我們在冷戰。」

▲母柴先吃飯被女兒罵爆。（圖／網友黃渝蓁授權提供）

▲造反啦！完全是個沒有地位的媽媽XD

其實捺捺和烏捺對彼此來說，都是個又愛又恨的存在，心情好的時候，2汪總是形影不離黏在一起，不論玩耍、發呆、睡覺都要依偎在對方身邊才行，但是只要一言不合，就會開始瘋狂吵架，但通常都是柴女兒占上風，捺捺在家裡根本毫無地位可言，飼主也笑說，尤其是烏捺生理期前後，脾氣都特別暴躁呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲母柴先吃飯被女兒罵爆。（圖／網友黃渝蓁授權提供）

▲看來是親生的無誤！

▲母柴先吃飯被女兒罵爆。（圖／網友黃渝蓁授權提供）

▲這對母女柴只有在車上看風景的時候最和平。

▼母女柴又互相搶床被罵了XD

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關鍵字： 柴犬赤柴白柴吃飯吵架造反

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