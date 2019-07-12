國中生姐姐幫帥柴化妝！　狂描濃眉還不忘「修容」：最近吃太好

寵物小組／採訪報導

「本柴也要修容才有瓜子臉啦！」住在板橋的柴犬「班弟」超好命，先前才有專人幫忙全身按摩，如今姐姐又化身專屬化妝師，幫牠打造成柴界的天菜小鮮肉，13歲的姐姐拿起水彩筆，超有架勢地在柴柴臉上來回塗抹，不僅重視牠的帥氣眉毛，就連修容也沒忘記，讓媽媽不禁笑翻！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「偶這樣有像韓國歐巴嗎？」（圖／網友陳雅惠授權提供，下同）

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馬麻陳雅惠笑說，其實是因為她本身是化妝師，女兒在耳濡目染之下，也熟悉了某些化妝技巧；當天媽媽準備出門時，一轉頭竟發現女兒拿著水彩筆在幫班弟化妝，而毛孩也靜靜地坐在原地毫無反抗，「她說班弟沒有眉毛所以要畫眉毛，最近太胖要幫牠修容，但其實水彩餅是乾的，所以班弟並沒有沾染到顏色，國中生鬼點子很多，就連班弟的名字也是她取的，意思是『跟班小弟』。」

▲班弟這個顏值不用化也帥啦！

先前姐姐也曾將班弟的腳放到美腿按摩機裡，還說要幫牠全身按摩，讓家人都笑翻了！事實上，班弟的生活規矩都是姐姐教出來的，甚至在狗狗還小的時候，也都是姐姐一手帶大、幫忙把屎把尿，她有時候還會認為家人太縱容班弟，就像個小大人一樣；不僅教育方面，姐姐也非常寵愛毛孩，總是抱牠、親牠、稱讚牠，還會為牠編歌，貢獻自己的早餐蛋給班弟吃，就連散步時，也因為怕善良的班弟被欺負，而帶著一把棍子出門，2孩互動超有愛！

▲班弟的教育、生活、娛樂都是姐姐一手包辦。

▲親人又乖巧的班弟讓媽媽笑稱是「天使柴」。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「少爺好配合喔XD」、「暑假作業：畫家裡的狗狗」、「校門關，狗遭殃」、「怎麼那麼乖，隨便人家玩XD」、「牠的脾氣...我這輩子都做不到」、「還會笑耶好可愛唷」、「妹妹還知道要幫柴柴的大臉修容XDDDDD」、「這個微笑就是所謂的，不失禮貌的微笑」、「汪：我為這個家付出太多了」、「好可愛脾氣真好XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲一家人都非常疼愛班弟，是個幸福的阿柴呢！

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