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生病喵1天要吃近10顆藥　無聲委屈「苦到流淚」網心疼

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寵物小組／採訪報導

「苦在安安嘴，痛在姐姐心。」藝人錢多安的愛貓「錢安安」因近親繁殖導致先天性後腳畸形不良於行，加上各種身體狀況，因此牠每天都必須吃下近10種藥品、保健品，平時乖巧聽話的錢安安這天突然拒絕吃藥，只要姐姐把藥放進嘴裡，牠就又馬上吐掉，最後還因為被苦藥沾到嘴巴，委屈地在床上哭了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲生病貓吃藥吃到哭。（圖／臉書粉專「錢多安 DoDo の 錢安安 AnAn」授權提供）

▲錢安安吃苦藥吃到哭。（圖／臉書粉專「錢多安 DoDo の 錢安安 AnAn」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

錢安安因為後腳畸形，導致無法自主排便，因此都要藉助軟便劑，剛開始牠只要吃了藥就會嘔吐，後來甚至只要一看到姐姐拿針筒，就先吐給對方看，雖然錢多安非常心疼，但為了毛孩身體好，還是得慢慢說服牠乖乖吞藥，日復一日，錢安安才漸漸習慣，吃藥也都不怕了。

▲生病貓吃藥吃到哭。（圖／臉書粉專「錢多安 DoDo の 錢安安 AnAn」授權提供）

▲錢安安不管做什麼，眼神都好萌好惹人疼啊！

近期由於錢安安少了1顆腎臟，必須用一些保健品來維持健康，所以早晚藥服用的藥品加起來將近10顆，一直以來，姐姐以為錢安安已經不會對吃藥產生恐懼，怎料前2天牠卻又開始拒絕，餵了牠後就馬上吐掉，反反覆覆的動作導致藥丸沾到口水，就此融化在錢安安嘴裡，沒想到在牠吃完爬上床後，就默默流眼淚哭了，這是牠第一次這樣，不知道是否因為太苦的關係，但也讓姐姐心都碎了。

▲生病貓吃藥吃到哭。（圖／臉書粉專「錢多安 DoDo の 錢安安 AnAn」授權提供）

▲錢多安為了照顧愛貓花了很多心力。

這則影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛留言表示，「怎麼哭哭了？藥苦嗎？」、「真的在啜泣誒」、「毛孩對苦的敏感度極高...苦到掉淚了」、「第一次看到貓咪流眼淚」、「眼淚好大滴，看了都嗯甘了」、「秀秀安安，要乖乖聽話吃藥，才會趕快好」、「看了好心疼」、「皺鼻子的樣子姨姨都想抱起來惜惜了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲生病貓吃藥吃到哭。（圖／臉書粉專「錢多安 DoDo の 錢安安 AnAn」授權提供）

▲錢安安因先天性後肢畸形，所以都會呈美人魚坐姿。

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關鍵字： 喵喵吃藥生病藝人錢多安

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