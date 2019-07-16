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2歲萌妹夜躺石頭地...陪喵「曬肚看星星」　媽育兒觀念被讚爆！

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▲2歲妹陪貓咪躺在院子曬肚看星星。（圖／網友Cheryl Chen授權提供）

▲2歲妹陪貓咪躺在院子曬肚看星星。（圖／網友Cheryl Chen授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「我可以，陪你去看星星～」苗栗市網友Cheryl Chen家裡的喵喵「阿貓」和2歲的小主人感情非常好，這天牠原本獨自躺在院子的地板上曬肚肚，沒想到妹妹見狀後，馬上湊到一旁，陪著貓咪一起躺在石頭地上望著星空，有網友問說，怎麼不會覺得地板很髒，媽媽卻回覆了1句話，讓所有人都讚爆！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

當天全家人都在樹下乘涼聊天，唯獨阿貓自己躺在院子的地板上休息，妹妹一看見後，就馬上走到牠身邊躺下，陪牠一起用同一個視角看著天空，超有愛的畫面讓人融化，網友對此開玩笑地回了1句「這個媽媽也真浪漫，沒有抓起來打說好髒」，沒想到媽媽卻說，「沒關係的，起來拍拍髒了洗洗澡就好，貓咪教她我們教不了的事。」

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▲2歲妹陪貓咪躺在院子曬肚看星星。（圖／網友Cheryl Chen授權提供）

▲媽媽不會制止小孩和貓狗們的自由互動。

Cheryl Chen表示，其實從她國二開始，阿貓就一路陪著她長大，甚至到現在結婚生子，「阿貓19歲了，陪伴我們一整個童年、青春期，很高興女兒還能夠跟我最重要的玩伴繼續一起生活。」她認為阿貓雖然不會說話，卻默默地扮演著小保母的角色，總是陪伴著孩子，讓妹妹知道如何去愛護動物與分享，尤其是心裡的安慰與愛，那更是媽媽沒有辦法給的，因此她很感謝女兒的人生中有牠的參與。

▲2歲妹陪貓咪躺在院子曬肚看星星。（圖／網友Cheryl Chen授權提供）

▲阿貓是馬麻小時候的玩伴，如今也是小主人的小保母。

其實一直以來，阿貓都是個孤僻又固執霸道的「太后喵」，牠不喜歡做的事情，沒有人勉強得了牠，在牠還年輕的時候，還會有事沒事趁大人路過的時候偷咬腳跟，因此家裡的人都不敢隨便招惹牠，想不到妹妹出生以後，阿貓的個性像是180度大轉變一樣，有時候小朋友力道沒拿捏好弄痛了牠，牠也不會生氣，反而是有耐心地陪伴著孩子，若是將角色換成大人，可能早就被阿貓啃下去了。

▲2歲妹陪貓咪躺在院子曬肚看星星。（圖／網友Cheryl Chen授權提供）

▲不管妹妹怎麼逗弄阿貓，牠都不會隨便生氣。

▲2歲妹陪貓咪躺在院子曬肚看星星。（圖／網友Cheryl Chen授權提供）

▲2孩的背影真的好有愛啊！

這張照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛留言表示，「屬於2位小孩的夜晚」、「天啊啊融化」、「以後她會有一個令人稱羨的童年」、「這絕對是最純真的時候」、「好可愛的畫面，一秒永恆」、「現在的孩子太接觸3C，就是要這樣接地氣的親近大自然～」、「不看文字，第一眼嚇了一跳，以為發生了什麼事XD」、「片名：那些年我們一起追的...罐罐？」、「身教真的很重要XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲2歲妹陪貓咪躺在院子曬肚看星星。（圖／網友Cheryl Chen授權提供）

▲2歲妹總是和阿貓平起平坐，一起在地上玩耍。

▲2歲妹陪貓咪躺在院子曬肚看星星。（圖／網友Cheryl Chen授權提供）

▲阿貓：年輕人，你怎麼都不會累啊......

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關鍵字： 喵喵院子石頭星星妹妹小主人

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