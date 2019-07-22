200組LINE貼圖大放送！　超萌「金銀喵」陪你表達心聲

▲哪張貼圖最能表達你的心聲呢？（圖／「金銀喵 圓滾滾每一天」提供）

文／阿尼摸君

貓奴看過來！《ETtoday寵物雲》這次和粉絲專頁「金銀喵 圓滾滾每一天」合作，要送出200組《阿金阿銀實用日常》LINE貼圖給我們的忠實粉絲。

「金銀喵 圓滾滾每一天」主要紀錄愛貓「阿金」、「阿銀」生活中的點點滴滴，有時也會來一發時事梗搏君一笑，希望大家在金銀喵的陪伴下，用輕鬆快樂的心情度過每一天。《阿金阿銀實用日常》中包含32張超實用貼圖，由可愛的阿金、阿銀替你發聲、表達心情。現在只要留言告訴我們「哪個貼圖最能表達你的日常心聲？」，就有機會抽中喔！

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活動時間：7/22（一）12:00～7/24（三）18:00

活動辦法：留言告訴我們《阿金阿銀實用日常》中，哪個貼圖最能表達你的日常心聲？就符合抽獎資格。

獎項：《阿金阿銀實用日常》貼圖一組（共200個名額）

注意事項：《ETtoday寵物雲》將於活動截止後抽出並公布中獎名單，並將中獎者資料提供給「金銀喵 圓滾滾每一天」，由對方統一贈送貼圖。

▲哪張貼圖最能表達你的心聲呢？（圖／「金銀喵 圓滾滾每一天」提供）

▲阿金在窗邊秀出長腿。（圖／「金銀喵 圓滾滾每一天」提供）

▲阿銀睡覺變成一條炸蝦。（圖／「金銀喵 圓滾滾每一天」提供）