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米克斯戲水池「解放」變尿浴　奴才驚：我還躺在裡面！

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▲米克斯咪咪生活照。（圖／網友 施承佑／網友 陳雅雅 授權提供）

▲咪咪直接在戲水池尿尿。（圖／臉書粉專 米漿爸&他的毛孩 提供）

實習記者陳奕淇／採訪報導

夏天到了，網友施承佑想讓狗狗開心戲水，便在陽台放水自製戲水池，沒想到毛小孩卻一進水池就尿尿，讓他嚇到連忙爬起！他在臉書社團「米克斯傳奇」分享照片，用幾乎貼近地板的視角捕捉到這一瞬間，欲哭無淚地感嘆，「重點是我還躺在地上啊...。」

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▲米克斯咪咪生活照。（圖／網友 施承佑／網友 陳雅雅 授權提供）

▲咪咪跟媽咪出去玩笑得很開心 （圖／網友 陳雅雅 提供，下同）

施承佑是一名狗狗行為訓練師，同時也經營臉書粉專「米漿爸 & 他的毛孩」，他說圖中咪咪這陣子剛好來借住，當時天氣炎熱，家裡沒有泳池，於是想起小時候下雨天都直接將陽台的排水口堵住，便如法炮製做成了淺水池。米漿爸詢問咪咪的媽媽能不能讓毛孩玩水，得知汪汪怕水，就想藉這個機會讓狗狗喜歡上玩水，沒想到他剛躺在水中涼快，就聞到了尿騷味，「我一爬起來就發現牠正在尿尿...。」

▲米克斯咪咪生活照。（圖／網友 施承佑／網友 陳雅雅 授權提供）

▲可愛的咪咪尿尿在水池也不會被罵的。

咪咪是隻6歲的可愛女生，馬麻說，5年前第一隻認養的瑪爾濟斯因故走失，除了用盡各種方法尋找之外，也暗自在心中承諾，「如果汪汪順利回到身邊，願意再領養一隻狗狗」，後來順利找回了家中毛寶貝。某天她看到咪咪的訊息被PO在臉書上，因為是隻個性膽小內向的大狗，加上已經成犬被認養的機會不大，媽咪回想當時的情況，「照片中的咪咪笑得純真，我知道牠就是我下一個家庭成員了」，就這樣將毛小孩帶回家。

 ▲米克斯咪咪生活照。（圖／網友 施承佑／網友 陳雅雅 授權提供）

▲咪咪與馬爾濟斯烏妮一起跟媽咪出去玩。

媽咪表示，咪咪是低調的聰明，「當時牠一定覺得米漿爸竟然想弄水池來嚇自己，就先幫忙加個料！」馬麻也分享，有一次聽到了狗狗慘叫的聲音，以為是毛孩不乖遭到爸比修理，因為平時汪汪在家中是不會吠叫的，還誤會了爸爸好一陣子，「直到有天目睹了咪咪的預防性慘叫，才終於相信爸爸的清白。」

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▲米克斯咪咪生活照。（圖／網友 施承佑／網友 陳雅雅 授權提供）

▲汪：花朵更襯托我的美麗。

好笑的照片一貼出也讓網友紛紛留言，「去游泳池的概念XD」、「沒事沒事 這只是一狗份容易稀釋」、「消毒囉！」、「快起來別躺了」，可想而知咪咪當時讓米漿爸多麼驚嚇又無奈。

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關鍵字： 米克斯水池尿尿米漿爸&他的毛孩米克斯傳奇

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