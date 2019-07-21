主人恐慌症發作　暖心服務犬「緊衝懷裡」：有我在！

▲服務犬Luna暖心安撫主人。（影／即新聞／Jukin Media／AP）

寵物小組／綜合報導

國外一名飼主恐慌症發作，表情痛苦不斷以雙手遮臉，服務犬Luna發現狀況不對，立馬衝到不安的主人身邊，一邊用頭撥開雙手，一邊舔拭臉頰，經過一番安撫後，主人的情緒也逐漸恢復平靜，讓人不禁感動，「狗狗真是人類最好的朋友！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



請繼續往下閱讀...

恐慌症發作時不僅會產生焦慮感，還可能造成身體不斷搖晃、出汗和心律不齊等症狀，大多數病發時會持續5分鐘到半小時不等，而這天Luna的主人病發，不斷在家裡來回走動，持續用雙手遮臉，狗狗馬上察覺並衝到飼主的身旁，阻止馬麻遮臉的動作，並且舔臉頰來安撫，最後主人的病症得到控制，他們在地上相擁在一起，這也是無聲但最真誠的感謝。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲服務犬總是能給予主人最即時的幫助。（示意圖／取自 Pixabay）

導盲犬、陪伴犬等服務犬受訓幫助使用者，若是主人遇到狀況超出牠們的能力範圍，也會第一時間向旁人發出求救訊號，因此當在路上遇見一隻服務犬獨自走來，可能是牠的主人需要幫忙。另外安撫焦慮的服務犬能感受到主人的情緒起伏，發現主人不安後立刻去取藥物，或是衝進懷裡讓患者平靜下來。

▼更多精彩影片