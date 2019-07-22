喵皇轉頭「嘴邊肉」抖了一下　奴才笑噴問：妳牙齒痛？

▲布丁臉皮抖一下的可愛影片。（影／網友洪宗玄授權提供，下同）

實習記者陳奕淇／採訪報導

米克斯貓「布丁」慵懶的躺在被窩裡，準備入睡的牠注意到把拔正在錄影，便把頭撇過來瞪奴才，彷彿在說「本皇睡覺你拍什麼拍？」但下一秒Q彈的臉頰肉也抖了一下，原本想發狠的喵喵瞬間變成可愛賣萌，這一幕讓飼主不禁笑噴說，「怎樣？妳牙齒痛嗎哈哈哈哈！」

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▲布丁乖乖讓把拔設計造型。

布丁是洪宗玄鄉下老家的貓咪所生，今年5歲的牠是個乖巧的女孩，在家中也被稱作「丁姐」。洪宗玄分享，喵皇在家中很常維持同一個姿勢不動，「牠都會定格很久！」而這次是他第2次看到毛小孩臉皮抖動的樣子，剛好用手機捕捉下來，「就覺得為什麼會這麼可愛！」

▲總是眼神堅定看鏡頭的布丁。

可愛影片也讓網友紛紛留言，「啾咪一下～」、「森77想咬你」、「想kiss了」、「好可愛的虎！」也有人指出，可能是布丁轉頭時壓到觸鬚，所以才會有臉皮抖動的反射動作。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

貓咪的鬍鬚其實具有相當多的功能，像是在黑暗時能偵測氣流的變化，幫助喵皇避開障礙物，或是能讓牠們判斷自己能不能通過狹小的空間等等。奴才們在幫家中毛小孩理毛時，要特別注意不要剪掉或修短鬍鬚，否則可能會讓牠們變得容易迷失方向跟害怕環境。

▼喵：我這樣賣萌算成功吧？

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