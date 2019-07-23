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白頭海鵰愛跑步還「怕獵物」　保育員操碎心：你不是狗啊！

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韓國動物園白頭海鵰。（圖／翻攝自SBS TV동물농장x애니멀봐）

▲Baeksul的跑步姿勢像是鴿子。（圖／翻攝自SBS TV동물농장x애니멀봐

記者李依融／綜合報導

白頭海鵰給人威武勇猛的印象，但是韓國這間動物園的白頭海鵰Baeksul竟然不愛飛，甚至會害怕「獵物」，保育員操碎了心，忍不住對牠喊話，「你是老鷹！不是小狗狗啊！」

韓國電視台SBS節目《動物農場》日前分享了Baeksul的故事，保育員要訓練這隻眼神銳利的猛禽飛到自己手上，只見Baeksul超有架式盯著目標，但聽到指令後卻「消失在空中」，牠竟然直接落地變成「鴿子跑步」，原本的氣勢瞬間消風。保育員在一旁提醒，「你有翅膀你會飛，你是老鷹！不是小狗啊！」但Baeksul還是在草地上蹦蹦跳跳。

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韓國動物園白頭海鵰。（圖／翻攝自SBS TV동물농장x애니멀봐）

▲矮額那是什麼會動欸！（圖／翻攝自SBS TV동물농장x애니멀봐）

保育員說，Baeksul簡直不像是一隻猛禽，非常溫馴甚至有些膽小，「牠都忘了自己是隻鳥！」原來Baeksul出生時身體虛弱，由保育員一手帶大，因此很習慣跟人相處，還喜歡被摸摸，要是其他老鷹站在保育員手上，利爪肯定會留下傷痕，但是Baeksul會小心地控制力道。

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為了要訓練Baeksul飛行，保育員特別準備了活魚讓牠「捕食」，沒想到Baeksul一看到不斷扭動的魚，竟然倒退三步非常驚慌，一點也不覺得這是美食，甚至保育員拿到牠面前，牠卻只想逃跑。

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 ▼Baeksul的表情有殺氣，反應卻逗笑保育員。（圖／翻攝自SBS TV동물농장x애니멀봐）

韓國動物園白頭海鵰。（圖／翻攝自SBS TV동물농장x애니멀봐）

鳥類專家指出，白頭海鵰是群居動物，通常都是看同類的行為來學習捕獵技巧，於是園方就請來另一隻有野性的白尾海鵰Chunsa，希望Baeksul能夠好好學學。只見超帥氣的Chunsa俯衝抓走遙控玩具狗，氣勢非凡，但全程在一旁的Baeksul卻只是茫然地看著，發楞的反應讓保育員也忍不住笑出來，看來「轉大鳥」的過程真的不容易啊！

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關鍵字： SBS TV동물농장x애니멀봐動物農場白頭海鵰

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