阿嬤《獅子王》中毒抱孫嚕臉親　「小辛巴」被疼愛眼神死

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南市飼主「奴才」的媽媽這天剛看完電影《獅子王》，還深深懷念著劇中場景，立馬將金孫「魚肚」抓來親親、抱抱，甜蜜地稱「小辛巴」。主子突然被「疼愛」雖眼神厭世，嘴上卻帶著一抹笑意，相當可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲主子「魚肚」被阿嬤疼愛。（圖／飼主奴才授權提供，下同）

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奴才大約3年前在市場撿到魚肚，想要收編但家裡已經有2隻米克斯狗狗，媽媽對貓咪的存在極度反對，最後是和鄰居叔叔聯合才「偷渡」成功。奴才提到，「日子久了媽媽漸漸習慣，其後我曾出外工作1年，魚肚每天在我房門外等，她看了不捨抱回房睡，就此成為貓奴阿嬤。」或許是因為朝夕相處了好些時間，魚肚雖然本身就脾氣好，但對阿嬤的容忍度特別高，常常黏在一起，連想睡覺時都是先找阿嬤，也讓奴才高興之餘有點小羨慕。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲阿嬤每天讓乖孫睡大腿。

這天阿嬤看完電影《獅子王》，回到家就把魚肚當作小辛巴，開心地緊抱孫子拍背，疼愛地嚕臉、親親，最後一把舉起，一步步演繹電影中的著名場景。魚肚感受到突如其來的「疼愛」，雖然一臉無奈，但卻也不會生氣或抗拒，被放下來後繼續趴著阿嬤大腿睡覺，是實實在在的乖孫。

影片獲得網友留言，「好可愛的畫面XD」、「吸貓吸到飽，精神加倍好」、「貓的表情好像已經看破紅塵一樣」、「感覺主子也微微笑著呢」、「那小眼神是在求助嗎？哈哈哈」、「最近很多家裡的主子應該都是這個表情吧」、「奴才在看啥，還不來護駕」、「阿嬤好可愛啊～」、「牠知道牠收服了媽媽」。

▲魚肚平時親人、脾氣好。

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