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女兒老公依偎甜睡　正宮見「爭寵抱枕」上位成功整夜難眠

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▲妞妞「上位成功」。（圖／有點毛毛的／飼主Nikky Yeh授權提供，下同）

▲妞妞「上位成功」。（圖／有點毛毛的／飼主Nikky Yeh授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

你們幾個太超過囉！網友Nikky Yeh這天半夜自然醒，回房準備要睡時，發現床位被愛犬「妞妞」佔領，她當下雖覺得可愛，但「小三」攤開肉肚讓床頓時變得很擠，Nikky Yeh嘗試側身躺，卻依舊難以入眠。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

臘腸狗妞妞現已年滿6歲，曾為繁殖犬的牠起初佈滿皮膚病、耳朵發炎，也有牙結石跟口臭的問題，Nikky Yeh見狀後心生憐憫，和先生在去年三月領養妞妞，「長期看醫生治療後，牠的毛髮變得光澤許多，朋友看了也難以置信，其後大伙兒因為疼愛牠，每每有食物就餵，現在妞妞已經變成『胖腸狗』。」

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▲妞妞很親人又乖，受到不少人照顧。

▲妞妞很親人又乖，受到不少人照顧。

▲妞妞喜歡戶外活動，尤其愛玩水。

▲妞妞喜歡戶外活動，尤其愛玩水。

先生因為疼愛狗，下班回家一定先叫妞妞，連睡覺都相依偎，整天和愛犬放閃、炫耀「妞妞比較愛他」，先前懶得出門的他，開始願意每個禮拜自發性地載家人出門，夫妻倆從此也多了不少戶外運動。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

領養後半年，38歲高齡的Nikky Yeh忽然有喜，她認定是妞妞帶來「好孕」，因此女兒出生後，夫妻倆依舊堅持和狗睡床，「女兒有專屬小窩，通常哄一哄就把她抱回去，是有次嘗試和我們一起睡，發現狀況不錯，也算能配合，從此就都一家四口擠大床。」

未料這天Nikky Yeh凌晨4點起身，回房後卻見自己的位置被妞妞搶了，「妞妞原本是睡在最左邊靠牆的位置，但畫面實在太溫馨，不好意思驚擾，就自己躺在最邊邊睡。」不過床變得太擠，她側身再側身，還是睡不著，後來無奈等到7點就收收東西去買早餐了，她笑稱妞妞和女兒分別是「小三」、「小四」，上傳溫馨床照到臉書社團《有點毛毛的》時還註解，「都給你們睡就好了啊！」

▲先生和妞妞感情好。

▲先生和妞妞感情好。

文章引來大量迴響，不少網友把妞妞認成「抱枕」並表示，「那隻是狗狗還是小豬」、「辛苦媽咪了」、「媽媽只能側睡再側睡，我也是這樣練就一身摔不下去的好功夫」、「他們一家三口好幸福XD」、「看好久才看到小三在那兒」、「想說抱枕怎麼有凸起顆粒」、「找好久！ㄧ直誤以為是寶寶的安全護枕之類的XD」。

▲妞妞在當繁殖犬時身體出了很多狀況，被領養後重回美貌。

▲妞妞在當繁殖犬時身體出了很多狀況，被領養後重回美貌。

▼更多精彩內容

關鍵字： 有點毛毛的臘腸狗繁殖場

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