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左持長棍毒打愛犬…右手還狂揮菜刀　吊嘎男：想帶狗美容卻被咬

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寵物小組／採訪報導

先前在台中市北區才出一起「貴賓狗虐殺案」，未料近日在太平區又爆出虐狗案件。愛狗人士Andy和友人無意撞見附近住戶虐打狗狗，憤而錄影存證，只見畫面中該名男子左手持長棍，右手拿著菜刀，過程中不斷朝狗不停揮打，甚至還用長棍向前捅，影片伴隨著狗狗的吠叫聲，讓人很心疼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中，男子不斷揮長棍打狗，右手的菜刀還高舉半空，畫面讓人看得怵目驚心，Andy是這則虐狗事件的遠方目擊者，他緊急發出這則影片並表示後來「狗狗被拖到房屋內了」。由於男子的行為讓不少網友看了緊張，爭相詢問「是否通報」，而該案件也已在今日下午獲得動保處派員處理。

▲男子左手持長棍，右手持菜刀。

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▲男子左手持長棍，右手持菜刀。（圖／愛狗人士Andy提供，下同）

Andy接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，其實這名男子長期對狗施暴，當天事發時間大約是下午1點至3點間，「會錄下影片除了希望這幾隻狗狗獲得妥善照顧，也希望做人要隨著規範，去控制自己的不當行為，不管愛不愛狗，牠都是一個生命、一個個體，絕不能隨意傷害。」

台中動保處秘書姜淑芳向《ETtoday寵物雲》表示，此案件接獲網友通報，今日下午3點已派員前往，了解詳情後，得知該名男子當時是「想帶狗狗去美容」卻被咬，一時氣憤才會有這樣的行為，為了狗狗安全，目前男子飼養的3隻狗已「全數沒入」動保處收容所，被打的一隻黑色長毛狗身上有外傷，走路時也明顯可看出已跛腳，今明兩天會將狗送去動物醫院驗傷並且照X光。

▲3隻狗目前已被動保處介入帶回。

▲3隻狗目前已被動保處介入帶回。

姜淑芳提到，近年來動保意識抬頭，「虐打犬隻」也已是違法行為，民眾當下若看到，不妨上前口頭告知，倘若不方便也可以即時錄影再向動保處提報，該名男子的行為對一個生命造成傷害，依據動保法30條、30-1條，傷害動物情事較輕者（過失亦在此限），可處3千至1萬5的罰鍰；若造成動物嚴重殘缺，則須處1萬5至7萬5的罰鍰。

目前狗狗被扣留到動保處，姜淑芳表示，日後會請該男子簽下「放棄飼養」的切結書，之後3隻狗將在台中動保處的網站「開放認養」，若有心想接手照顧的民眾可以多關注，動保處也擔保狗狗絕對不會再回到飼主身邊，請關心此案的民眾不用擔心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲長毛黑狗目前外傷皆已處理，將被送往驗傷。（圖／台中動保處授權提供）

▲長毛黑狗目前外傷皆已處理，將被送往驗傷。（圖／台中動保處授權提供）

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關鍵字： 有點毛毛的長毛狗虐狗動保處

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