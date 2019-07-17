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驚見吳郭魚「靜躺貓砂盆」　兇手在旁「翻肚爽睡」等奴才崩潰

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▲花生醬將「吳郭魚」放進貓砂盆內。（圖／飼主烏鴉授權提供，下同）

▲花生醬將「吳郭魚」放進貓砂盆內。（圖／飼主烏鴉授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

到底怎麼塞進去的？台北市飼主烏鴉某天下班回到家，看著愛貓「花生醬」的放縱睡姿療癒身心，卻突然發覺散落一地的貓草娃娃堆似乎少了一隻，在家東找西找後，無意間往貓砂盆瞥了一眼，走上前才發現吳郭魚娃娃果然被主子塞進去了。

因為這隻貓草魚長25公分、寬15公分，算是比較大尺寸的娃娃，而貓砂盆洞口小，會突然「掉」進去絕對是主子特意藏的。烏鴉接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，先前花生醬只藏過一個套在筆上的小橡皮娃娃，未料數月後犯案手法竟然直接「升級」，「當下看到只能默默把魚拿出來，檢查一下上面有沒有沾到屎尿，拍乾淨後再重新放回地上」。

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▲主子酷愛各種貓草娃娃。

▲主子酷愛各種貓草娃娃。

花生醬平時酷愛魚魚玩偶，因為裡面充滿木天寥、貓草，具有放鬆的作用，平常這些娃娃都會被牠咬爆，充斥著大量齒洞，也有不少玩具被玩到「陣亡」了，而花生醬這次將吳郭魚娃娃放進貓砂盆，就在一旁呼呼大睡，醒來後也像是忘記自己做了什麼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

其實主子從小是個相當怕生、害羞的孩子，習慣躲在籠子把頭埋起來，不願見人、親人，甚至警戒所有陌生的事物，被烏鴉領養3個月內都躲在角落，連吃東西都要等人不在才敢出來，上廁所也是盡量「飛快解決」，怕生期間貓草娃娃有助於牠適當放鬆，近1個月才卸下心防，開始會和烏鴉撒嬌、討摸。

▲花生醬相當怕生，近1個月才開始親近奴才。

▲花生醬相當怕生，近1個月才開始親近奴才。

經過好一段時間，終於得到主子信任，飼主烏鴉看著孩子的成長，也覺得很有成就感，「害羞的貓只是需要花更多時間去熟悉、習慣，領養時不遑多注意瑟縮在角落的孩子，只要耐心地付出，牠們一定都感覺得出來，日子久了自然而然也會有互動了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

花生醬在貓砂盆珍藏「吳郭魚」的照片引來眾多討論，「只有我看成是真的魚嗎⋯」、「我差點以為是真的魚XD」、「貓：要先沾粉才可以拿去炸啊」、「第一眼以為是真魚」、「鹽烤台灣鯛？」、「我笑了，牠覺得跟便便一樣臭臭」、「要先醃過！」、「沒辦法吃的魚，跟屎一樣無用XD」、「魚魚也要尿尿XD」。

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關鍵字： 貓草抱枕吳郭魚貓砂盆

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