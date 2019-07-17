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內衣長期失蹤　她活捉「新竹湖口之狼」…發現被當眼罩

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

準備好睡覺的說！新竹縣飼主ØZ這天晚上準備洗澡，翻遍衣櫃都找不到一件內衣，她急忙跑去找愛貓「白熊」，發現主子將內衣當眼罩，一被叫醒像是知道被抓到了，超淡定地拱起背伸懶腰，絲毫不覺得自己的行為有什麼不對。

白熊小的時候和其他弟妹一同被ØZ收編，但比起其他貓更黏人、爭寵，平常無時無刻都會跟在身旁，還特別愛玩奴才的貼身衣物，為此ØZ也笑稱牠是「新竹湖口之狼」，「其實我的衣服牠也喜歡拿，但內衣是牠最愛的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲主子白熊帶著「蕾絲眼罩」入眠。（圖／飼主ØZ授權提供，下同）

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▲主子白熊帶著「蕾絲眼罩」入眠。（圖／飼主ØZ授權提供，下同）

白熊對內衣特別執著，讓ØZ每天洗澡前都必須上演「抓色狼」戲碼，主子似乎也覺得這樣的日常很有趣，每每被當場抓包時態度都很自然，伸伸懶腰就把內衣歸還了，並不會巴著不放，「應該是從小流浪比較沒安全感，現在牠在家裡連我上大號都要討抱。」

或許是因為家裡有10貓1狗，白熊怕失寵就變得超黏奴才，平時睡覺時會偷偷獻上晚安吻，也喜歡窩在ØZ的肚子上引人注意，「雖然如果不讓黏的話，牠不會生氣，但撒嬌功力實在太高深，加上身體很重很難拉，到後來就懶得反抗了XD」。

▲白熊和其他主子比起來特別愛撒嬌。

▲白熊和其他主子比起來特別愛撒嬌。

網友們看見白熊把內衣當眼罩的影片，紛紛留言，「這眼罩不錯」、「牠是公的？XD」、「貓貓也太可愛了吧XD」「這個竊賊的臉看起來毫無悔意哦」、「一看就知道是慣犯」、「貓：這眼罩真不錯～」、「偷完心滿意足睡著」、「真的是蓋好蓋滿」、「有老媽味道的安全感」、「看太多蠟筆小新了⋯」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲主子超級黏人。

▲主子超級黏人。

▲白熊：媽媽不准摸狗狗！

▲白熊：媽媽不准摸狗狗！

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關鍵字： 內衣貼身衣物眼罩

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