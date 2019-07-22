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民宿牆壁發出喵喵聲！　鑽開驚見超萌「傻眼貓咪」炸毛盯視

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中一民宿主人在睡前聽見貓叫聲，仔細確認發現似乎是從牆壁內傳來，他當下請人幫忙處理，切開牆後頓時發現有隻全黑的貓緊抓牆壁，噘嘴嘴一臉疑惑，看人伸出手要牠爬出來，還用無辜的表情盯視。

▲牆壁挖出一隻名模貓。（圖／臉書粉專「熊宅」授權提供，下同）

▲牆壁挖出一隻名模貓。（圖／臉書粉專「熊宅」授權提供，下同）

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這隻幼貓身體沾滿灰塵和牆壁的碎屑，似乎看到陌生環境充滿戒備心，知道將被抓出洞外時，不但張嘴咬人，還試圖想要向上爬逃跑，僵持約1分鐘才被拉出來，牠身體明顯炸毛，雙手也發抖得厲害，似乎緊張又害怕。其後牠的同伴也被成功抱出，一同放入紙箱內，不斷瑟縮在角落。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

民宿主人在深夜救援2隻幼貓，他將影片轉發，再由朋友Shih Han Wu將這段故事放上臉書社團，意外獲得大量回應。Shih Han Wu也在接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，山區浪貓多，2隻貓掉進牆壁內所幸無受傷，猜想可能是沿著管線走，才不小心滑進屋縫，「後來貓媽媽出現在民宿外，民宿主人把牠們全部餵飽後，就讓貓媽媽把小孩們帶走了。」

▲兩隻貓躲在牆內喵叫。

▲2隻貓躲在牆內喵叫。

▼2隻幼貓相繼救出，不斷低吼。

影片隨即引來網友留言，「一臉傻眼貓咪XD」、「這是黑熊寶寶啦，好可愛。」、「隱藏的這麼好怎麼還被發現了喵！」、「真的會長貓」、「你在我家牆壁幹嘛⋯」、「那表情也太可愛了吧！」、「謝謝好心的民宿老闆」、「怎麼進去的呀⋯」、「好呆萌的臉」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 浪浪幼貓黑貓鑽牆

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