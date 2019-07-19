歐告施放臭氣寵溺「天使笑」　她掩鼻默瞪：無聲最可怕

▲多多睡覺突冒天使笑。（圖／飼主Amber授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

每次都找不到來源，但睡在我旁邊的只有妳！高雄6、7個月大的歐告「多多」原先來家裡時相當乖巧，日子久了卻爆出崩壞行徑。這天飼主Amber早晨睡醒，突然聞到臭氣四溢，她當下回頭見身旁的多多一臉舒服樣，掩著鼻子忍不住抱怨「臭死了」！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

多多在家愛玩，喜歡跟狗朋友打交道，因為Amber平常因為上班較晚回家，多多晚上都會去阿嬤房間睡覺吹冷氣，早上尿完第一泡尿後，才會趴在Amber床上睡回籠覺，這樣可愛的撒嬌行為，日子久了卻開始變調，原來是因為多多習慣在早晨躺床時「排氣」，往往又沒有聲音，所以每每睡到一半都會被臭醒。

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▲多多偶爾看起來有「少女的憂愁」。

多多睡覺放無聲屁，露出燦爛的笑容，Amber心想牠應該是做著美夢、睡得太熟，但刺鼻的臭味襲來，狗狗的形象從此徹底崩壞。而通常Amber被臭醒後，就會早起帶多多出門，「無聲屁」日漸成為實用鬧鐘，只是她還是忍不住想抱怨，「多多妳是女生欸，怎麼做這種大叔的事啦！」

文章引來網友留言，「J個表情說明了一切XD」、「無聲屁真D臭」、「表情好經典」、「看牠一副陰險樣，好逗趣哦！」、「哈哈...真的會這樣喔，我家的狗放有聲的屁還會自己嚇到。」、「表情：啊～爽啦」、「我們家也是臭到白眼翻不回來」、「臉在笑耶XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲多多是愛撒嬌的孩子。

▲睡到斷片了姿勢很奇特。

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