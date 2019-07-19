他開「雙層床大卡車」月入140K　又可帶愛狗「縱橫北美」…網羨慕

▲傑森帶狗工作，遍地旅遊。（圖／飼主傑森授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友傑森近日剛考上加拿大安大略省的聯結車駕照，為了工作時能和狗狗同行，他特別訂製了配備雙層床的大卡車，讓狗住在車內能有寬敞空間，同時他也開車跨越美洲送貨，每個月不但「起薪14萬」，還能隨時和毛小孩悠閒地在戶外走動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

「跨境送貨」是美加墨日漸熱門的職業，傑森從多倫多出發，通常每次工作耗時都是3天到兩個禮拜不等，有的時候根本就是環繞美國、加拿大，為了能和毛孩們一同「以車為家」，傑森的卡車內部有床也有走道，「因為還是新手，沒辦法一開就是10小時，每隔2、3個小時就會下車走動，順道遛狗放風。」

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▲車內寬敞，狗狗們有舒適空間休息。

車內4隻毛小孩在房間遊玩，平常累了就躺床休息，車內同時也設置「安全網」，防止牠們睡覺時因為車體晃動而摔倒，「因為車是自己的，想做甚麼很自由，也曾看過像我一樣的司機帶了10隻吉娃娃上路。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

因為有狗陪伴，人類心裡會有一定歸屬感，而「聯結車司機」需要有長時間集中力，現在國外不少公司同意開長途司機可以帶狗上路、調劑壓力，而國外對犬隻友善，沿途的休息區除了提供狗專屬的活動區、飲水台，更設置冷氣房能讓牠們休息。

▲也有長途司機獨帶喵皇出門。

這份工作雖然較特殊，又有自己的閒暇時間，但若提到辛苦的地方，就是必須長期習慣「以車為家」，一個禮拜才有一天能回家休息。傑森也透露近年來安大略省車禍事件頻傳，幾年前司機訓練標準提高，考駕照也變得比較困難了，但倘若願意長久持續，幾年後月收破30萬也不是問題。

網友們得知傑森的工作日常，紛紛留言，「狗狗看起來非常雀躍～」、「真棒，牠們都很開心」、「好想加入」、「可以帶孩子一起上班好幸福」、「羨慕，我也要有狗狗包圍」、「還欠司機嗎」、「夢幻職業」、「把愛帶進工作裡」、「好羨慕，開車小心」，也有網友爭相留言希望傑森日後能再分享「公路日記」。

▼車內配備參考影片（從3分49秒開始）。

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