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聖上被小剷屎官劫走　恐懼臉開掌花求救：總有刁民想害朕

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▲開心弟弟想要主子陪玩。（圖／臉書粉專「KaysonandCats 開心過日子」授權提供，下同）

▲開心弟弟想要主子陪玩。（圖／臉書粉專「KaysonandCats 開心過日子」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

不要逼我喔！新北市7歲主子「貢丸妹」這天趴地休息，突然被小奴才「洪開心」一把抱起，牠當下似乎知道又要「陪玩」，心裡有點抗拒，垂下渾圓的屁股，舉起貓掌開掌花，張開嘴巴一臉驚恐地求援。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

飼主珊珊接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，貢丸妹對開心弟弟很禮遇，平常會一起睡覺、玩球，也很喜歡向小奴才撒嬌。開心弟弟平常會要毛小孩陪他玩車、畫畫，一有空閒就抱著貓皇去客廳，雖然對方會一臉抗拒，抱起來容易亂動脫逃，但堅持沒多久，又會跑上前看小剷屎官玩。

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▲貢丸妹是開心弟弟的專屬保母。

▲貢丸妹是開心弟弟的專屬保母。

其實珊珊和先生Ken先前有養一隻15歲老貓，貓咪去世隔年她懷上身孕，碰巧的是受孕的日期剛好和牠忌日同天，開心出生後，很快就和貢丸妹熟上，就像是曾見過、相處過的朋友，也讓夫妻倆覺得神奇，更認定開心弟弟就像代替老貓成為家中一員。夫妻倆為了讓兒子儘早成為體貼的鏟屎官，偶爾也會特別找機會要他幫忙倒飼料跟水，希望從小小的事情，讓開心學著照顧毛孩。

網友們看見開心弟弟興奮地抱著喵皇的照片，紛紛留言，「一臉恐懼XD」、「表情超級生動XD」、「每隻貓咪都有個害怕的孩子」、「這臂力從小鍛鍊有成，以後必是不可限量的貓奴」、「小孩是貓的剋星」、「總有刁民要傷害朕」、「救貓哦」、「救駕駕，救救駕」、「一物剋一物」，也有網友貼心留言提醒，「抱貓方式要托住屁股，貓才會樂意哦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲開心弟弟和兩位主子「貢丸妹」、「阿吉」互相陪伴。

▲開心弟弟和兩位主子「貢丸妹」、「阿吉」互相陪伴。

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