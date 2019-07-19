主子睡覺「吃熱狗」　鮮嫩嘴邊肉「魔性ㄉㄨㄞ動」1分鐘

實習記者曾珮瑄／採訪報導

作夢都會笑！台南市6歲乖貓「小雷」這天因為天氣太熱，趴在涼快的地上隨即入眠，飼主阿源想看看牠睡得熟不熟，特地洗好手後將食指放進小雷的嘴巴，未料主子似乎正在夢中吃美食，嘴邊肉一被刺激就不斷抽動，下巴也不停咀嚼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

可以看到影片中，小雷熟睡時張開嘴巴，似乎將阿源的手指誤認為是食物，肥嫩的嘴邊肉就像觸電般，開始不斷上下抽動，當「熱狗」離開嘴巴後，牠伸出舌頭想要回味，最後默默驚醒、嚥下口水。

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▲主子夢中吃美食，嘴巴不斷抽動。（圖／飼主阿源授權提供，下同）

阿源接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，小雷平常較容易入睡，卻也比較淺眠，只要摸一下就會醒了，但主子不會一被吵醒就起床氣，睡姿又很豪邁，因此阿源常會想要趁牠熟睡時偷偷搞怪，這次能錄到長達1分鐘的影片，也讓他感到意外，可見對主子來說，手指也有「助眠」功效。

網友看到小雷嘴邊肉抽動的療癒影片，紛紛留言，「我食指還在的那時候也會這樣玩。」、「那個嘴邊肉」、「夢到掉到罐頭堆嗎XD」、「好胖好可愛喔，好想抱牠」、「沒形象了XD」、「吃吃吃」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

＊《ETtoday寵物雲》提醒您：摺耳貓是屬基因缺陷造成，有些摺耳貓會呈現「大叔坐姿」或是用後腿站著，都是因為不舒服才會如此，照顧起來會有一定難度，因此請勿購買與繁殖摺耳貓，「以領養代替購買」。

▲小雷坐在主人頭上睡覺。

▲小雷是摺耳貓，平時喜歡擠箱子睡覺。

▲小雷哪裡都能睡，左圖下方為弟弟「小雨」。

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