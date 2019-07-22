ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

柴寶學蜘蛛人「大字型越獄」　腳沒力「萌屁滑落」噗通著陸

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者曾珮瑄／採訪報導

彰化市葉小姐這天忽然聽見「咚」一聲，心急轉頭，發現是柴寶「米血」正偷偷爬牆學越獄。只見牠動作笨重，手腳全伸直呈現「大字型」，還不斷想用短腿奮力往上爬，模樣像極了蜘蛛人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

米血是將要2個月大的孩子，因為怕牠在家亂爬亂玩發生危險，葉小姐平時會讓牠待在籠內，未料這天米血打完預防針，回到家卻開始活蹦亂跳，看到人還不停大聲叫鬧。葉小姐接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，米血是近期才開始會爬籠子，但通常爬一爬就掉下去了，「牠會這樣一方面是想撒嬌，抱出來就不會鬧了，一方面也是牠想要在籠外隨意大小便。」

▲黑柴「米血」爬籠時姿勢可愛。（圖／飼主葉小姐授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲黑柴「米血」爬籠時姿勢可愛。（圖／飼主葉小姐授權提供，下同）

米血這次嘗試越獄，因為腳撐太久沒力，屁股下滑後就安全著陸了，讓葉小姐鬆一口氣，「只是拍攝影片隔天早上，我餘光不經意瞄到，發現米血不斷嘗試，還是成功被牠爬出來了。」毛孩一「出獄」果然在家亂大便，目前只能努力教牠不能再爬出籠，看到也要把牠抓回去，「之後會再拿板子隔起來不給牠爬，因為怕摔倒蠻危險的。」

趣味的影片獲得網友留言，「好厲害喔！又可愛！」、「好像小猴子XD」、「再大一些就關不住了！」、「蜘蛛柴」、「強行越獄」、「看看那臉上的表情，太有戲了」、「好猛，別跟牠對到眼就比較不會伊伊叫了」、「牠不喜歡被人家關起來」、「你不進來⋯那我就出去！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米血喜歡爬出籠撒嬌。

▲米血喜歡爬出籠撒嬌。

▲米血常饋在籠邊。

▲米血常饋在籠邊。

▼更多精彩內容。

關鍵字： 柴犬黑柴籠子蜘蛛人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

飼主PO「每天進門畫面」！ 專注側臉暖暈8千人：多晚牠都等你

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

他開「雙層床大卡車」月入140K　又可帶愛狗「縱橫..

主子睡覺「吃熱狗」　鮮嫩嘴邊肉「魔性ㄉㄨㄞ動」1分..

歐告施放臭氣寵溺「天使笑」　她掩鼻默瞪：無聲最可怕

女兒老公依偎甜睡　正宮見「爭寵抱枕」上位成功整夜難..

聖上被小剷屎官劫走　恐懼臉開掌花求救：總有刁民想害..

驚見吳郭魚「靜躺貓砂盆」　兇手在旁「翻肚爽睡」等奴..

準備吃生魚片　桌下鑽出「燦笑超萌海豹柴」…動感光波..

左持長棍毒打愛犬…右手還狂揮菜刀　吊嘎男：想帶狗美..

內衣長期失蹤　她活捉「新竹湖口之狼」…發現被當眼罩

狗狗亂吠亂咬教不聽...　寵物雲新莊門市邀訓練師阿..

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

黏人大黑狗鼻子推開廁所門　天天「突襲」：馬麻在幹麻..

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止..

太嗨啦！重磅月月「炸彈式暴衝」 客人被嚇壞...網..

同月內3起路殺！苗栗石虎死因曝光 疑似「成群獵犬..

太熱惹！泰國阿金3兄弟水盆裡沖涼　主人幫掛墨鏡變在..

從未放棄希望！與失蹤愛貓重逢 小主人感動噴淚：最棒..

新品種4ni！身穿鸚鵡裝的貓？ 馬麻一摸摸頭「喵」..

被貓化？牠老練蹲貓砂盆尿尿　網笑噴：忘了喝孟婆湯？

4歲帥氣鸚鵡好奇欣賞自畫像　自信心爆棚狂吹噓：我真..

小二哈隔鐵籠吃不到飯　站門口仰頭嗆聲：快開門！

喵皇轉頭「嘴邊肉」抖了一下　奴才笑噴問：妳牙齒痛？

萌喵咬維尼狂踏踏！　飼主「神回6字」萬名網笑瘋：要..

柴寶學蜘蛛人「大字型越獄」　腳沒力「萌屁滑落」噗通..

志工機智救援5奶汪！　1舉動瞬間攻破狗媽心防：沒事..

百貨樓頂違法蓋動物園！　大猩猩被關籠內27年「悲拔..

找不到零食！混小瑪找爸發飆「眼神對峙」　5分鐘後甜..

柴柴一張睡照秒認證「她是親媽」　網友笑翻：有其主必..

民宿牆壁發出喵喵聲！　鑽開驚見超萌「傻眼貓咪」炸毛..

刷背碰到敏感點翹屁股！　黃金鼠「張嘴銷魂」爽升天：..

124位億萬富翁誕生！上海科創板首日　他21歲當作..

投票率達99.98%！金正恩也參與全國地方選舉　候..

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基..

大安區30分鐘飆99.5毫米！水淹到小腿、超商也進..

「吳宗憲只是揪團代訂菜鳥」 內情人士：早就是行之有..

林佳龍身家逾3億　還清近4000萬房貸

徐小可翻開小孩暑假作業「這是考眼力嗎」　滿滿格子：..

房價漲跌對「自住」沒差？　他點出「20坪血淋淋實例..

比王柏融還特殊　廖敏雄看好劉致榮可以挑戰日職

0723好星運開關│射手開好運，為金牛打打氣

寵物動物熱門新聞

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

聖上被小剷屎官劫走　恐懼臉伸掌..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

貼圖大放送！金銀喵陪你表達心聲

好命汪得重病　網見症狀：沒藥醫

騎車到桃園被「鴕鳥超車闖紅燈」

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

15歲老貓抱怨沒放飯　原因超催..

浪喵跌進機油回收桶　她不捨原放

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

讀者迴響

熱門新聞

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

聖上被小剷屎官劫走　恐懼臉伸掌..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

貼圖大放送！金銀喵陪你表達心聲

好命汪得重病　網見症狀：沒藥醫

騎車到桃園被「鴕鳥超車闖紅燈」

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

15歲老貓抱怨沒放飯　原因超催..

浪喵跌進機油回收桶　她不捨原放

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

以為畫面定格！真相笑翻上千網

最新影片

更多

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

黏人大黑狗鼻子推開廁所門　天天「突襲」：馬麻在幹麻？

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

太嗨啦！重磅月月「炸彈式暴衝」 客人被嚇壞...網笑：椅子很耐操

同月內3起路殺！苗栗石虎死因曝光 疑似「成群獵犬」闖棲息地害丟命

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面