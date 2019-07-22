柴寶學蜘蛛人「大字型越獄」　腳沒力「萌屁滑落」噗通著陸

實習記者曾珮瑄／採訪報導

彰化市葉小姐這天忽然聽見「咚」一聲，心急轉頭，發現是柴寶「米血」正偷偷爬牆學越獄。只見牠動作笨重，手腳全伸直呈現「大字型」，還不斷想用短腿奮力往上爬，模樣像極了蜘蛛人。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

米血是將要2個月大的孩子，因為怕牠在家亂爬亂玩發生危險，葉小姐平時會讓牠待在籠內，未料這天米血打完預防針，回到家卻開始活蹦亂跳，看到人還不停大聲叫鬧。葉小姐接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，米血是近期才開始會爬籠子，但通常爬一爬就掉下去了，「牠會這樣一方面是想撒嬌，抱出來就不會鬧了，一方面也是牠想要在籠外隨意大小便。」

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▲黑柴「米血」爬籠時姿勢可愛。（圖／飼主葉小姐授權提供，下同）

米血這次嘗試越獄，因為腳撐太久沒力，屁股下滑後就安全著陸了，讓葉小姐鬆一口氣，「只是拍攝影片隔天早上，我餘光不經意瞄到，發現米血不斷嘗試，還是成功被牠爬出來了。」毛孩一「出獄」果然在家亂大便，目前只能努力教牠不能再爬出籠，看到也要把牠抓回去，「之後會再拿板子隔起來不給牠爬，因為怕摔倒蠻危險的。」

趣味的影片獲得網友留言，「好厲害喔！又可愛！」、「好像小猴子XD」、「再大一些就關不住了！」、「蜘蛛柴」、「強行越獄」、「看看那臉上的表情，太有戲了」、「好猛，別跟牠對到眼就比較不會伊伊叫了」、「牠不喜歡被人家關起來」、「你不進來⋯那我就出去！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲米血喜歡爬出籠撒嬌。

▲米血常饋在籠邊。

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