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法鬥烈日下敞開肉肚「蛙式彈跳」　爭相享受「清涼馬殺雞」

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▲法鬥爭相跳入泳池，享受水柱按摩。（圖／翻攝自臉書粉專「Igor’s World」）

▲法鬥爭相跳入泳池，享受水柱按摩。（圖／翻攝自臉書粉專「Igor’s World」）

實習記者曾珮瑄／綜合報導

國外飼主Igor趁著炎熱夏天，讓毛孩在大盆子裡泡水消暑，法鬥Roberta和Martin卻突然跑到水管口前，讓水柱噴在身上，變成不耗人力的「馬殺雞」服務。有趣的是，牠們玩了一會兒後備感涼爽，突然像裝了青蛙腿一樣，不斷向上彈跳，模樣十分滑稽。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中，Roberta和Martin覺得沖身體很舒服，跳出盆外還搶著要回去，但卻亂中有序，一隻跳完換一隻，不會撞到對方。黃毛的Roberta高興地彈跳在空中，讓Martin也感受到牠的熱情，在水盆裡一同跳躍回應，雙方一來一往地用花式彈跳「尬舞」，飼主記錄影片後分享在粉專，也笑稱牠們倆就像青蛙一樣。

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網友們看見2個毛孩開心玩耍的模樣，紛紛留言，「純真的喜悅」、「這影片我可以看一整天」、「主人也該試試～」、「牠們這樣玩多久了？」、「看起來真的很享受」、「太可愛了！」、「好美呀！牠們看起來很開心，讓我心情也好好」、「從簡單的事情享受快樂，是享受生活最棒的方式」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

They look like a bunch of frogs #ribbitribbit #frogdogs #imtoooldforthisshit

Igor’s World 發佈於 2019年7月12日 星期五

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關鍵字： 法鬥按摩馬殺雞游泳

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