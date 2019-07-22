▲黃金獵犬柚子誤入水稻田。（圖／臉書粉專「柚子&麵」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

1歲黃金獵犬「柚子」這天到家門外玩耍，牠一看到草地空曠廣闊、沒有盡頭，高興地不斷奔馳，但跑著跑著卻突然動彈不得。飼主許先生發現愛犬誤入水稻田，趕緊上前救援，看著狗狗「上岸後」毛髮全卡滿泥土，讓他超崩潰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





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▲柚子穿著黑長靴，燦笑吐舌求原諒。

只要許先生一有空閒，絕對帶柚子出門玩，他事先將草地外圍的花盆移動，讓毛孩在玩耍時不會突發踉蹌，「牠當下跑得很快，看得出來很高興，不過我怕玩太過頭了，一叫牠卻嚇得跳到人家田裡。」柚子站在田中央，四肢全卡進土裡，左右看時還低頭聞了聞，僵持在原地不知如何是好，許先生立馬制止牠走動，再迅速衝上前把毛孩抱出來，弄得自己腳也黑麻麻。

柚子跳進鄰居家的水稻田絕非一次兩次，所幸這時農田休耕中，尚未開始種稻，鄰居知道柚子愛玩也沒有因此生氣。許先生花了4小時之久，才將柚子全身仔細清洗完，也讓他笑稱自己腰都快斷了，「當時柚子泡進去，似乎覺得腳下涼爽，差點就躺下去打滾了，未來也會想辦法防止牠跳田。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



▲許先生為了救柚子，自己也弄得狼狽。

▼許先生洗柚子的「黑長靴」花了4小時。

網友們看到柚子跳田的模樣，紛紛留言表示，「雨鞋」、「人家想試試穿靴子的様子啦」、「屋告勾錐ㄟXD」、「這隻黃金照顧的很漂亮耶」、「柚子一臉，把拔我很棒吧」、「穿了天然雨鞋回家」、「哈哈～太可愛了怎麼沒翻滾」、「農夫黃金」、「黑的很徹底內」、「亂玩一通」、「是在穿絲襪，還是黑馬靴呀！」、「沒全下去喔！一秒變黑金獵犬XD」、「金毛身，二哈魂」。

▲毛孩當下無法動彈，滿臉不知所措。

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