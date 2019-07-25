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萌娃向毛孩瘋狂示愛…下秒被包圍！　舔臉頰「親成一團」

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▲小主人與家中羅威那恩愛全紀錄。（影／即新聞／Jukin Media／AP）

實習記者陳奕淇／綜合報導

小男孩超愛自家羅威那犬，抱著狗狗不斷親吻，另一隻毛小孩見況醋勁大發，竟然也瘋狂舔起了小鏟屎官的臉頰，形成1人被2狗親成一團的逗趣畫面，小主人最後野不忘給毛孩一個溫暖又熱情的擁抱！可愛影片也讓人不禁直呼，「用口水表達愛意啊！」

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毛孩時常是陪伴小主人長大的重要角色，住在美國亨德森的飼主養了兩隻羅威那犬，而家裡的孩子與狗狗們的感情非常好。這天小男孩抱著其中一隻汪汪就親了起來，另一隻毛寶貝可能吃醋了，於是也不甘示弱地瘋狂舔著男童，畫面中2狗1人就這樣啾成了一團。

▲羅威那與小主人親親示愛。（圖／即▲羅威那與小主人親親示愛。（圖／即新聞／Jukin Media／AP）

▲毛孩在小主人的成長過程中扮演著重要角色。（圖／即新聞／Jukin Media／AP）

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影片中，男童媽媽驚訝的說，「你親了狗狗好多次喔」，而小主人也一臉開心的分享，「因為汪汪很棒啊！」。後來男孩與毛孩啾得忘我時，馬麻也只能一邊大笑一邊說，「牠的舌頭都舔滿你整張臉了！」，逗趣畫面讓一家人開心得哈哈大笑。
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關鍵字： 羅威那吃醋親親小男孩即新聞

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