泰國3阿金泡水盆沖涼　主人幫掛墨鏡「秒變天團」：9453

▲自製的熱狗噴泉十分消暑。（影／即新聞／Newsflare／AP）

實習記者陳奕淇／綜合報導

最近天氣炎熱，不僅人類受不了高溫，家中的毛小孩們更是需要消暑，飼主究竟該讓牠們一直待在冷氣房，還是帶去游泳池戲水呢？泰國飼主Phanlop Khanjana就用水盆自製了一座「熱狗噴泉」，讓家中的阿金好好涼快一翻，也讓不少人直呼「太桑（鬆）了啦～！」

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▲狗狗戴上墨鏡一秒變天團。（圖／即新聞／Newsflare／AP）

Phanlop Khanjana居住在泰國中部，當時天氣太熱，他只好想一些點子來幫家裡的3隻黃金獵犬消暑，其中，狗狗們最喜歡的就是泡水了。他分享，「只要把水盆拿出來，三狗就會衝上前搖尾巴！」影片中，飼主將3個水盆放在階梯上，讓最上層的阿金幫忙咬住水管，再通通替牠們戴上墨鏡，就完成了消暑又帥氣的「熱狗噴泉」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲夏天最適合帶毛小孩去玩水。（示意圖／取自免費圖庫Peakpx）

消暑的影片一出也引來網友回應，「這太享受了吧！」、「三金一起做SPA」、「9453～」、「舒服到快睡著了」，3隻阿金能有這麼好的奴才服侍，真是狗生一大享受。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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