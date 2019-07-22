志工機智救援5奶汪！　1舉動瞬間攻破狗媽心防：沒事了

▲志工救援浪浪一家。（影／ Youtube／Hope for Paws-Official Rescue Channel）

實習記者陳奕淇／綜合報導

國外動物救援組織Hope for Paws發現一隻分泌著乳汁的流浪狗媽媽，卻四處都找不到幼犬，志工機智用手機播放小狗哭聲，一秒化解牠的心防，讓狗狗在母愛的驅使下做出反應，帶領他們找到5隻狗寶寶。隨後志工將這一家6口帶回安置，準備在進行健康檢查後，幫助牠們找到溫暖的家。

位於美國加州洛杉磯的Hope for Paws是非營利性動物救援組織，為無家可歸和受傷的動物提供救援，並幫助浪浪擁有良好的生活。這次他們計畫了一場救援行動，目標鎖定一隻長時間在街上流浪的狗狗，捕捉到牠並安撫了一陣子後，才發現牠正處在剛生產完的泌乳期，但周遭卻沒看到小狗的蹤影。

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▲可愛奶汪順利被找到。（圖／翻攝自Youtube／Hope for Paws-Official Rescue Channel）

組織等到狗媽媽情緒平復後，將牠放出籠子，希望藉此找到一些線索，但狗媽媽只是無辜地坐在卡車下方，似乎無法放下對人類的戒心。志工擔心小狗太久沒人照顧會有危險，靈機一動，拿出手機播放小狗的哭聲，希望觸發狗媽媽的母愛本能。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



果不其然，狗媽媽聽到小狗嚶嚶哭聲後，意識到孩子們需要牠，馬上起身行動跑到藏匿點，帶領跟在牠身後的志工找到藏在樹叢中的狗寶寶。最後，狗媽媽和5個孩子順利被志工帶回安置，接受妥善的醫療照顧，期待未來能有一個溫暖的新家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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