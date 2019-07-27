ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑爛：肚子好痛

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑爛：肚子好痛。（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福福：爸爸～可以起床了嗎？（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

我就靜靜看著你睡到什麼時候...。住在雲林的12歲米克斯「福福」超有時間觀念，每次睡醒後，一定走到還在熟睡的爸爸床邊，用憨厚又忠誠的眼神靜靜凝視，試圖把爸爸叫醒。媽媽Sandy Yieh每次開監視器必看到這畫面，直呼超好笑外，以「瞻仰遺容」4字毀壞這幕溫馨場景。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

福福原本安靜坐在旁邊等爸爸起床的場景很溫馨，結果被媽媽形容成「瞻仰遺容」，瞬間笑爛不少網友。媽媽說，「福福睡醒想吃飯或是上廁所，就會這樣等爸比。牠會跑去看爸爸有沒有要醒來，如果爸爸有要起床的跡象，牠就會用手巴爸爸，如果沒有動靜，就...一起趴著睡！」

▲憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑爛：肚子好痛。（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福福「近距離」逼視爸爸起床。

被問到福福是不是最愛爸爸，媽媽則驕傲笑回「沒有～牠比較愛我的，爸爸是牠的僕人，我是主人，所以牠都會找僕人上廁所和吃飯。」可愛的福福是爸爸媽媽的心肝寶貝，靠著憨厚、貼心、乖巧又愛撒嬌的本領，讓原本不喜歡狗的爸爸，變成稱職的好狗奴。「可能是福福真的太可愛！他以前不愛狗，但是福福來了之後，他開始愛牠，也間接懂得會關心其它毛小孩。」

▲憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑爛：肚子好痛。（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸真的很愛睡～怎麼叫都叫不醒。

福福總是在家裡等待。媽媽說，「即便爸爸在家陪牠，牠還是會等我下班！這幾年爸爸總是不經意說起，以後福福不在了該怎麼辦。」由於福福逐漸邁向衰老，身體、體力不如從前健康與活潑，因此家人更把握每一分每一秒的機會好好陪伴與照顧，一起陪牠開開心心面臨老齡化。「我們很愛牠在身邊陪伴，與其說我們陪牠，更確切的說，是我們更需要牠！我們對牠的愛永遠不夠。有分離焦慮症的不是毛孩，而是媽媽。」

▲憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑爛：肚子好痛。（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福福總是在等待。

▲憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑爛：肚子好痛。（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家人還沒平安回家，福福也心神不寧。

12歲的福福之前肛門腺發炎、血壓升高，走路還突然站不穩、拼命繞圈圈，頭頭會不自覺偏向一邊，帶去檢查發現是腦神經問題。好在經過醫生調理，福福現在身體已穩定許多，「7月去檢查數據都很好，血壓有下降到121左右，肛門發炎狀況也改善，而眼球也沒那樣震顫，基本上一切良好！不過福福的體重多了0.3公斤，這樣胖下去好嗎？我怕爸比的腰會受不了...哈哈。」

▲憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑爛：肚子好痛。（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲福福以前是一隻流浪狗，媽媽曾透過寵物溝通了解牠的過去，因為總覺得「牠有深層不開心的回憶」。

▲憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑爛：肚子好痛。（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽認為福福是老天爺送的禮物，讓自己學習到不同的愛。「剛開始要帶牠回家時，我也很猶豫，因為畢竟沒有真正養過狗，之後就一點一滴學習而來。」

媽媽也在寵物社團分享福福的等待照，讓1萬多名網友看了很感動，但是聽到媽媽的「瞻仰遺容」一說，大家笑得不停。「笑屎我了瞻仰遺容」、「吼！很感人乖巧溫馨的畫面。被你一句瞻仰遺容...毀了」、「第二張真的母湯～笑瘋」、「今晚開始一定要側著睡， 正躺睡真的超像瞻仰遺容」、「這是牠滿滿的愛意哈哈」、「我笑到肚子好痛XD」。媽媽也非常感謝大家這麼喜歡福福，「謝謝大家的抬愛！福福是個乖巧的寶貝，我們能遇見牠，是我們最大的幸福！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲米克斯福福。（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲希望福福身體健康、平平安安唷。

更多精彩影片：

關鍵字： 米克斯寵物毛小孩睡覺瞻仰遺容睡覺寵物疾病老狗腦神經肛門腺發炎

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

慶祝皇上生日！奴才進貢「大禮」　連續50個罐罐...牠眼神逐漸母湯

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

德牧挨罵一臉委屈...偷溜被唸「不准動啊」　下秒結..

拍拍肥汪西瓜肚！扎實「波波聲」笑翻網：這顆一定很甜

「棄蛋」孵出24隻栗喉蜂虎！保育員精心備「加料昆蟲..

排隊買美食！回家被主子撥砂「怎麼吃大X」　奴才傻眼..

超美浪貓陪牽車...下秒醉倒「假車禍」：唉呀～要賠..

拜託給我吃！浣熊見零食「雙手舉起」　貪吃到整包A走..

影／買奶茶撞見「小貓曬太陽」...近距離看哭慘！暖..

影／阿祖養的吧！重量級「金華火腿」午覺照震撼網　貓..

影／買奶茶撞見「小貓曬太陽」...近距離看哭慘！暖..

狗狗關車內烤3小時！獲救反應太幽默　警察：牠超開心

餵養2個月浪貓「找到家裡來」　侵門踏戶還哈氣：保護..

寵物箱頻傳出「悽慘嬰兒哭聲」　主人遭誤虐童...嘆..

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵..

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變..

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓.....

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿..

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮..

把拔假裝給零食「拿空餅乾袋」　挑食臘腸不知情.....

超嗨鸚鵡聽見音樂「變身Rocker」 狂轉頭52..

聲控歐告睡夢中...聽馬麻喊名字觸搖尾開關 露肚開..

大黃狗趴貴妃姿表演打鼓　尾巴狂甩「演奏卡農」：好聽..

訓犬師用「正向訓練」讓狗狗變乖　助教薩摩耶負責傻笑

傻萌獵豹卡樹「Y型臉」：救人喔～　一旁小孩傻眼....

軟Q汪翹屁股拉筋...「身體呈S型」定格60秒　過..

憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑..

狗狗不知道跑去哪？媽壓2下「召喚神器」　牠光速飛奔..

放置「動物血滴子」傷竹林浪浪　他繳完罰款還要上動保..

一年後江湖味噴發！呆萌汪進化流氓大哥　5千人敬禮：..

好奇肉球味！奴才伸長舌尖上下舔　貓皇驚醒「縮腿嚇翻..

我們來了！東森寵物雲岡山店開幕飼料買1送1　快來寵..

六都電競爭霸台中隊今出爐　盧秀燕到場打氣：比賽愈辦..

彰化警局水溝上萬尾孔雀魚　民眾拿漁網「我撈！我撈撈..

惡搞大絕！「橡皮筋黏住」撥不掉　一張圖逼瘋萬人....

華聞快遞／海南上半年銷售「扶貧產品」總值達5000..

大貨車頭過高拉斷電桿　轎車「差2秒」就去見上帝了！

大黃狗趴貴妃姿表演打鼓　尾巴狂甩「演奏卡農」：好聽..

麥當勞最猛兒童餐玩具！他翻出「心中第1」籃球電玩機..

中職／林益全預賽敲16轟　與陳俊秀爭全壘打大賽冠軍

日本「白色名單」傳排除南韓8月2日揭曉　威脅全球供..

女高材生休假返家　消失整天親友滿街找…草叢見「衣服..

寵物動物熱門新聞

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑..

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

餵養2個月浪貓　找到家裡討罐罐

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

汪住訓練場2周　棄養奴才裝不熟

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

「奶神」實況被貓踩鍵盤　抓起來..

奶大無助小貓　她卻撞見偷情證據

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

讀者迴響

熱門新聞

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

狗狗關車烤3HR　獲救反應逗笑..

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

餵養2個月浪貓　找到家裡討罐罐

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

汪住訓練場2周　棄養奴才裝不熟

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

「奶神」實況被貓踩鍵盤　抓起來..

奶大無助小貓　她卻撞見偷情證據

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥

蛙被含住氣成球　網放大表情笑瘋

最新影片

更多

餵養2個月浪貓「找到家裡來」　侵門踏戶還哈氣：保護費快繳

寵物箱頻傳出「悽慘嬰兒哭聲」　主人遭誤虐童...嘆：解釋到心累

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵」爸氣瘋

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變臉噴淚：別嚇我...

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓...結局她坐地傻眼

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面