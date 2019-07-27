憨厚老汪床邊凝視！溫馨照被媽「4字」毀壞...網笑爛：肚子好痛

▲福福：爸爸～可以起床了嗎？（圖／網友Sandy Yieh提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者林韋辰／採訪報導

我就靜靜看著你睡到什麼時候...。住在雲林的12歲米克斯「福福」超有時間觀念，每次睡醒後，一定走到還在熟睡的爸爸床邊，用憨厚又忠誠的眼神靜靜凝視，試圖把爸爸叫醒。媽媽Sandy Yieh每次開監視器必看到這畫面，直呼超好笑外，以「瞻仰遺容」4字毀壞這幕溫馨場景。

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福福原本安靜坐在旁邊等爸爸起床的場景很溫馨，結果被媽媽形容成「瞻仰遺容」，瞬間笑爛不少網友。媽媽說，「福福睡醒想吃飯或是上廁所，就會這樣等爸比。牠會跑去看爸爸有沒有要醒來，如果爸爸有要起床的跡象，牠就會用手巴爸爸，如果沒有動靜，就...一起趴著睡！」

▲福福「近距離」逼視爸爸起床。



被問到福福是不是最愛爸爸，媽媽則驕傲笑回「沒有～牠比較愛我的，爸爸是牠的僕人，我是主人，所以牠都會找僕人上廁所和吃飯。」可愛的福福是爸爸媽媽的心肝寶貝，靠著憨厚、貼心、乖巧又愛撒嬌的本領，讓原本不喜歡狗的爸爸，變成稱職的好狗奴。「可能是福福真的太可愛！他以前不愛狗，但是福福來了之後，他開始愛牠，也間接懂得會關心其它毛小孩。」

▲爸爸真的很愛睡～怎麼叫都叫不醒。



福福總是在家裡等待。媽媽說，「即便爸爸在家陪牠，牠還是會等我下班！這幾年爸爸總是不經意說起，以後福福不在了該怎麼辦。」由於福福逐漸邁向衰老，身體、體力不如從前健康與活潑，因此家人更把握每一分每一秒的機會好好陪伴與照顧，一起陪牠開開心心面臨老齡化。「我們很愛牠在身邊陪伴，與其說我們陪牠，更確切的說，是我們更需要牠！我們對牠的愛永遠不夠。有分離焦慮症的不是毛孩，而是媽媽。」

▲福福總是在等待。



▲家人還沒平安回家，福福也心神不寧。



12歲的福福之前肛門腺發炎、血壓升高，走路還突然站不穩、拼命繞圈圈，頭頭會不自覺偏向一邊，帶去檢查發現是腦神經問題。好在經過醫生調理，福福現在身體已穩定許多，「7月去檢查數據都很好，血壓有下降到121左右，肛門發炎狀況也改善，而眼球也沒那樣震顫，基本上一切良好！不過福福的體重多了0.3公斤，這樣胖下去好嗎？我怕爸比的腰會受不了...哈哈。」

▲福福以前是一隻流浪狗，媽媽曾透過寵物溝通了解牠的過去，因為總覺得「牠有深層不開心的回憶」。



▲媽媽認為福福是老天爺送的禮物，讓自己學習到不同的愛。「剛開始要帶牠回家時，我也很猶豫，因為畢竟沒有真正養過狗，之後就一點一滴學習而來。」



媽媽也在寵物社團分享福福的等待照，讓1萬多名網友看了很感動，但是聽到媽媽的「瞻仰遺容」一說，大家笑得不停。「笑屎我了瞻仰遺容」、「吼！很感人乖巧溫馨的畫面。被你一句瞻仰遺容...毀了」、「第二張真的母湯～笑瘋」、「今晚開始一定要側著睡， 正躺睡真的超像瞻仰遺容」、「這是牠滿滿的愛意哈哈」、「我笑到肚子好痛XD」。媽媽也非常感謝大家這麼喜歡福福，「謝謝大家的抬愛！福福是個乖巧的寶貝，我們能遇見牠，是我們最大的幸福！」

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▲希望福福身體健康、平平安安唷。

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