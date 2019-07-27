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傻萌獵豹卡樹「Y型臉」：救人喔～　一旁小孩傻眼...糗照網上瘋傳

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記者林韋辰／綜合報導

還記得之前「重點部位」卡在樹上的獵豹嗎？日本一名推特網友惠里（えり）這天帶著相機，來到東京熱門景點「多摩動物園」拍攝美麗的獵豹，本來開心拍攝5隻萌萌小獵豹在玩耍，結果下秒捕捉到獵豹被樹卡住臉，逐漸露出母湯的「求救臉」。照片上傳到推特立刻引發瘋傳，網友笑到不行。

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從惠里22日貼出的照片中可見，蠢萌的獵豹不知道怎麼玩的，竟然把臉卡在樹枝中。惠理將搞笑照再放大，只見大貓一臉哀怨，嘴巴大開，宛如在求救「救人喔」。一旁的小獵豹也「眼神關切」，隔壁同伴則排排站好等拍照。

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網友惠里PO文笑問，「真的很想知道獵豹怎麼這麼愛在樹上啦！」，網友看完紛紛表示，「很想幫助牠，但是心裡忍不住笑出來！」、「全國獵豹粉絲感謝您分享這些照片」、「太可愛了吧」、「大貓真的很蠢欸哈哈哈」。

之前另名推特網友@nanata35047722也時常照訪多摩動物園，他則是目睹獵豹「整個身體」卡在類似的樹枝，牠嚇得瘋狂掙扎，一臉像是見到世界末日一般，但怎麼知道越弄越緊，表情也是逐漸崩壞，所幸不到一會兒時間，順利脫離這尷尬場景。

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關鍵字： 獵豹動物樹枝多摩動物園

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