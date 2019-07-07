大貓卡樹「絕望看豹生跑馬燈」　被戳那邊…表情瞬間母湯

▲獵豹被卡到懷疑豹生。（圖／翻攝自Twitter@nanata35047722）

寵物小組／綜合報導

日本多摩動物園是東京熱門景點，推特帳號@nanata35047722也時常造訪，並捕捉園內動物的美麗身影，這天他目睹一隻獵豹不小心被卡在樹枝上，嚇得瘋狂掙扎卻越卡越緊，一臉像是看到末日一樣，表情瞬間「卡通化」。大貓很快就擺脫「陷阱」，但是經典表情已經在網路上掀起改圖熱潮。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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照片中，獵豹似乎想要從樹枝之間的縫隙鑽過去，沒想到卻被困住了，只見牠抱緊樹幹，用力地扭啊扭，反而越卡越緊，表情也逐漸「母湯」，雙眼呆滯、張開嘴巴，就像是絕望到看見「豹生跑馬燈」。與此同時，其他大貓卻站在旁邊「幸災樂禍」，一隻趁亂伸手狂戳「受害者」的肚肚，一隻全程滿臉問號。

這幾張照片在推特上累積7萬多次轉推和17萬次讚數，許多網友都被獵豹的表情笑翻，紛紛留言，「獵豹：天啊我有保保險嗎？」、「獵豹的表情好像迪士尼卡通XD」貼文被分享到粉絲專頁「黑貓老師」後，也累積了9千多讚數，「那裡不行！」、「傻眼獵豹。」、「原來被固定住任由擺佈是這種感覺XD」、「好適合做梗圖。」、「旁邊那隻一直看戲～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



▲獵豹被卡住，表情逐漸母湯。

▲還好很快就脫困了。

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