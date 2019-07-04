勤儉橘貓「洗碗機式撿菜尾」　掉地上也吃…每碗顧牢牢

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▲今天的值日生多多把每一碗都吃光光。（影／Instagram帳號「_cats_6_」授權）

實習記者吳美依／採訪報導

飼主于萱縮食攝影側錄主子們吃罐罐的模樣，大家填飽肚子後就離開了，只有橘貓「多多」始終守在原地，一碗一碗檢查是否有「剩菜」並且全部吃光光，就像留到最後幫忙洗碗的負責任值日生。奴才看到毛孩「勤儉持家」的模樣，忍不住笑得發文分享，「看到最後，才知道為什麼那麼肥！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲多多開心地清空碗盤。（圖／Instagram帳號「etnail_」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲6隻貓貓一起吃飯，超乖超療癒。

于萱接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，主子們的伙食採「乾乾自助餐」搭配罐頭補充水分，「這次是因為在錄影，才讓這孩子盡情掃盤，否則平常不會讓牠每碗吃光光。」多多以前會搶別人的飯來吃，飼主也很有耐心地教育，「我會擋住牠的臉、不讓牠吃，久了牠就學會等待了。」

▲多多個性非常單純，有吃的就好。

▲多多也很愛撒嬌～

于萱澄清，多多大約7公斤重，可能是因為頭比較小，所以顯得肚子特別大，「真的沒有懷孕啦！」她也提到，女兒雖然胖卻很靈活，玩逗貓棒的時候活蹦亂跳，「牠撒嬌時不太會拿捏力道，不小心露出牙齒就會刮到別人，不過真的不是故意的，就只是一個很單純、愛吃的小女孩而已。」

▲棉花糖女孩還是很靈活的！

這段逗趣的影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」已經累積了1.3萬讚數，許多網友都被橘貓愛吃的模樣逗笑，紛紛留言，「牠是勤儉，知道媽咪賺錢太辛苦了～」、「人家不是愛吃，是秉持不浪費食物原則！」、「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」、「為什麼你的洗碗機會走路XD」、「貓：等你們都走了，就是我的把費時間了～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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