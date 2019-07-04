該配眼鏡了！　柴柴第1天坐辦公桌「瞇眼趴近」看嘸螢幕

▲Hana：啊……該配眼鏡了。（圖／飼主Jojo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

飼主Jojo在家裡和愛犬Hana玩耍，她心血來潮把柴柴抱到書桌前，擺出正在辦公的姿勢，沒想到毛孩配合度百分百，不但坐得超穩，還把手手放在鍵盤上，瞇起雙眼並把身體往前傾，彷彿是覺得螢幕字太小了，工作時感到非常吃力的「近視汪」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Hana燦笑。

▲Hana是個愛吃鬼～

Jojo向《ETtoday寵物雲》表示，Hana非常配合演出，讓大家過癮地拍了許多照片，「牠不太喜歡被摸，不過很愛玩丟球，每天早上都會叫我起床。」她提到，女兒是個十足的吃貨，如果餓了會生悶氣，直到填飽肚子才會開心地在家裡來回奔跑。

▲睡覺的樣子超萌。

這張「認真工作」的照片被分享到臉書社團「柴犬司令部」後已經累積5千多讚數，許多網友笑翻留言，「人家在認真工作啊！」、「須配戴眼鏡。」、「再嫌棄就罷工喔！」、「可能要吃葉黃素了XD」、「研究鍵盤怎麼拆。」、「 我想想…… J個密碼到底是什麼？」、「還不快加薪！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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