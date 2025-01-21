11公斤喵星人「瞇瞇眼偷吃」以為奴才沒看見　綽號「一輛貓」

▲阿肥瞇著眼偷食，以為自己看不見主人就不會被發現。（影／網友@jiang_teee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

宜蘭縣9歲的虎斑貓「阿肥」瞇著眼想偷桌上的食物，以為自己看不到就不會被發現，飼主對這「掩耳盜鈴」的舉動無奈笑道，「不要以為瞇眼就沒事耶！」。阿肥體重足足有11公斤，有會被叫做「瓦斯桶」、「煤氣罐」或是「一輛貓」，飼主也說正在慢慢嘗試減重中。

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▲阿肥的體型真的不容小覷。（圖／網友@jiang_teee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



阿肥的個性超級親人，不管遇到誰都可以自來熟，很愛撒嬌，就算是遇到陌生人也會主動跑去蹭蹭，求摸摸。牠真的非常貪吃，只要聞起來不是臭的食物牠都喜歡，每當看見有人在吃東西就會在旁邊等，並用一種楚楚可憐的表情看著飼主。

▲除了臭臭的食物不吃，阿肥幾乎不挑食。（圖／網友@jiang_teee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



阿肥貪吃的性格讓牠噸位不小，大家看到牠都想摸摸這圓滾滾的身材，不過飼主表示，阿肥最近開始慢慢改變飲食，為阿肥的健康把關。影片發出後也累積了高達9000次的觀看次數，吸引不少網友按讚。

▲果真是一輛貓，真是太愛吃了。（圖／網友@jiang_teee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）