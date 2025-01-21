黃金獵犬喜歡找美容師姐姐　開始洗澡吹毛馬上「不嘻嘻」

▲正在吹毛的Siri看起來超哀怨。（影／網友@hey_siri_golden_retriever提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台中市1歲黃金獵犬「Siri」超級喜歡玩水，平常最喜歡去寵物美容找美容師姐姐玩，只要一聽到「洗澡」就超級開心，不過真的開始洗澡時就會一臉哀怨完全笑不出來，，尤其是在吹乾毛的時候，秒變臉的樣子看起來真的很委屈，搞笑畫面都被記錄下來。

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▲吹毛的時候就超級不嘻嘻。（圖／網友@hey_siri_golden_retriever提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



Siri平常最享受游泳的時光，愛吃肉肉，總是迫不及待跟美容師撒嬌，然而只要開始洗澡，牠總是擺出一張「不嘻嘻」的表情時，真的是會讓人覺得無奈又好笑，不過牠在美容時非常乖，個性超級溫馴。

▲可愛的笑容萌翻眾人。（圖／網友@hey_siri_golden_retriever提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



影片在Threads上分享後，觀看次數高達1.5萬次，引來不少網友留言，紛紛說道「牠洗澡算乖了，我家的會一直動，導致洗澡時間變得很長」、「我家的也愛洗澡，尤其是踩水」、「狗狗：好想回家」，強烈的反差表情笑翻一票人。