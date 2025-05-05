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奴才拔電熱毯插頭　慘遭「大橘雙煞」死亡凝視他立刻求饒

▲奴才拔電熱毯插頭　慘遭「大橘雙煞」死亡凝視他立刻求饒。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

▲貓咪Kuu與kai非常喜歡電熱毯，經常黏在上面取暖。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

記者賈沐蓉／綜合報導

朕還沒說換季！雖然5月初氣溫已經回升不少，但貓咪們可能不這麼認為。日本某名飼主家裡養了一對橘貓兄弟，分別叫做Kuu（クウ）與Kai（カイ），這天牠們發現奴才居然把電熱毯插頭拔掉，瞬間翻臉嚇得鏟屎官趕緊重新插回去。

▲奴才拔電熱毯插頭　慘遭「大橘雙煞」死亡凝視他立刻求饒。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

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▲電熱毯是貓咪們最喜歡的區域，經常在上面休息或是打鬧。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

這天飼主剛打開電熱毯，原本以為主子們會嫌太熱，沒想到兩隻貓咪立刻「黏」了上來。後來他將電熱毯的插頭拔掉，立刻遭到Kuu與Kai的死亡凝視，眼神兇狠地瞪著奴才，無聲地警告他最好趕快把機器恢復原狀。奴才發現兩位已經翻臉的橘色惡霸，只好趕快求饒「遵命，我馬上插上插頭！」。

▲奴才拔電熱毯插頭　慘遭「大橘雙煞」死亡凝視他立刻求饒。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

▲鏟屎官被主子們狠瞪，嚇得迅速重新插上插頭。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

從冬天開始，這條電熱毯就是這對毛毛兄弟檔的取暖勝地，總是會窩在上面休息。之前飼主打算把毯子上的棉被套換下來清洗，結果主子們完全沒有要起身的打算。X網友也從飼主分享的照片中感到了貓咪們的威壓，「壓力相當大哈哈」、「還很需要喵！」、「一臉為什麼不打開它？的表情」。

▲奴才拔電熱毯插頭　慘遭「大橘雙煞」死亡凝視他立刻求饒。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

▲飼主想把電熱毯上的套子拿去洗，結果貓咪們完全沒有要移動。（圖／翻攝自X／@kunyan_kainyan）

 

關鍵字： 貓咪霸氣電熱毯插頭翻臉

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