人工培育「膜形盤珊瑚」25年　6公分長到60公分終於展出

▲工作人員運送大型珊瑚的工作情況。（圖／翻攝自國立海洋生物博物館官網）



實習記者陳安榆／綜合報導

國立海洋生物博物館不僅展出許多海洋生物，也致力於保育，日前館方將人工培育長達25年之久的「膜形盤珊瑚」移展展示缸。人工培育盤珊瑚從原本只有5公分左右大小的碎片，至今已成長至直徑約莫60公分左右，成為展館內最耀眼的焦點。

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▲培育缸裡的養殖的小盤珊瑚。（圖／翻攝自國立海洋生物博物館官網）



海生館自西元2000以來，一直致力於人工珊瑚培育研究與復育工作，經過不間斷的努力與技術突破，終於在近期成功將歷年來規模最大的一株珊瑚移展進館內，供大家參觀。全球珊瑚礁生態正遭遇日益嚴峻的白化與退化威脅，人工復育技術已成為守護海洋生態不可或缺的關鍵策略。

▲水族中心養殖槽內待移出的盤珊瑚。（圖／翻攝自國立海洋生物博物館官網）



海生館珊瑚礁轉譯中心團隊為確保這次歷史性移展的完美進行，每個環節皆嚴密掌控，力求每個步驟都盡善盡美。首先將珊瑚妥善放置於特製防撞桶槽內，經適應池完成嚴格的健康檢查及環境調適後，再由專業潛水人員謹慎地將珊瑚移入展示缸內，並精準地安置於最佳觀賞位置。

▲潛水人員下水搬運大型珊瑚。（圖／翻攝自國立海洋生物博物館官網）

多年來，為了因應颱風侵襲、豪雨停電及海洋熱浪所引發的珊瑚白化危機，研究團隊付出不少心血，最終茁壯成今日驚艷的巨型群體，更展現出稀有的綠色與棕色雙色澤。此次成果充分展現生命的強大韌性，也彰顯了人類攜手海洋共創永續未來的堅定信念。